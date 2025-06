Jalen Williams: ¿Factor decisivo para el Thunder en las Finales de la NBA?

El All-Star del Oklahoma City Thunder Jalen Williams ha tenido rachas de tiros pobres en cada una de las últimas tres series de playoffs. Y en cada ocasión, se ha recuperado para ayudar al Thunder a ganar partidos cruciales.

Tras dos noches con tiros difíciles al inicio de la serie de las Finales contra los Indiana Pacers, el alero de 24 años encontró su ritmo.

En el cuarto partido, Williams controló mejor el balón y se mostró agresivo. Anotó 27 puntos, encestando 8 de 18 tiros de campo y 11 de 11 tiros libres. Su éxito ayudó al MVP de la liga, Shai Gilgeous-Alexander, a anotar 35 puntos en la victoria del Thunder por 111-104, empatando la serie a 2-2 y recuperando la ventaja de local.

Tuvo momentos similares en las semifinales de la Conferencia Oeste contra Denver y en las finales de conferencia contra Minnesota.

Williams dijo que no le preocupa si sus tiros entran o no, porque su confianza reside en su juego completo. Es un pasador dispuesto y fue seleccionado para el segundo equipo All-Defense.

“Me esfuerzo mucho en mi juego”, dijo. “Para que no haya un solo partido en el que no tire bien y que afecte mi confianza al no tirar los tiros que mis compañeros necesitan que tire. Esa es la confianza que tengo al entrar, y dondequiera que caigan los tiros, caen”.

En la final de conferencia, anotó 13 puntos con 3 de 9 en tiros de campo en la derrota por 143-101 ante Minnesota. Respondió con 34 puntos con 13 de 24 en tiros de campo en el siguiente partido, una victoria por 128-126.

La misma tendencia se ha mantenido en las finales. En los dos primeros partidos, encestó 11 de 33. En los dos siguientes, encestó 17 de 26 y promedió 26,5 puntos por partido.

Williams cambió el rumbo del cuarto partido, y quizás de la serie, con su actuación. El siguiente paso en su desarrollo es mantener ese alto nivel de tiro.