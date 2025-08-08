James Lovell, ícono de la NASA y líder del Apolo 13, fallece a los 97 años

 James Lovell, el comandante del Apolo 13 que ayudó a convertir una misión lunar fallida en un triunfo de la ingeniería improvisada, ha fallecido. Tenía 97 años.

Lovell murió el jueves en Lake Forest, Illinois, informó la NASA en un comunicado el viernes.

“El carácter y el valor inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y convirtieron una potencial tragedia en un éxito del cual aprendimos enormemente. Lamentamos su fallecimiento mientras celebramos sus logros”, expresó la agencia espacial.

Lovell, uno de los astronautas con más viajes de la NASA en la primera década de la agencia, voló en cuatro misiones: Gemini 7, Gemini 12, Apolo 8 y Apolo 13; los dos vuelos del Apolo cautivaron a la gente en la Tierra.

En 1968, la tripulación del Apolo 8 compuesta por Lovell, Frank Borman y William Anders fue la primera en salir de la órbita terrestre y la primera en volar hacia y alrededor de la Luna. No pudieron aterrizar, pero pusieron a Estados Unidos por delante de los soviéticos en la carrera espacial. La gente envió cartas a la tripulación diciéndole que su impresionante foto del punto azul pálido de la Tierra vista desde la Luna, que fue una primicia mundial, así como la lectura del Génesis en Nochebuena, salvaron a Estados Unidos de un tumultuoso 1968.

James A. Lovell nació el 25 de marzo de 1928 en Cleveland. Asistió a la Universidad de Wisconsin antes de transferirse a la Academia Naval de Estados Unidos, en Annapolis, Maryland. En 1952, el día que se graduó, él y su esposa, Marilyn, se casaron.

En 1962, mientras era piloto de pruebas en el Centro de Pruebas de la Marina en Patuxent River, Maryland, fue seleccionado como astronauta por la NASA. Era el último de ese segundo grupo de astronautas, llamados “los Próximos Nueve”, que seguía con vida y, por lo tanto, se desempeñó como astronauta más tiempo que cualquier otra persona viva.

Se retiró de la Marina y del programa espacial en 1973, y se dedicó a los negocios privados. En 1994, él y Jeff Kluger escribieron “Lost Moon” (“Luna perdida”), la historia de la misión del Apolo 13, en la que se inspira la película del mismo nombre. En una de las escenas finales, Lovell apareció como capitán de la Marina, el rango que realmente tenía.

Él y su familia dirigían el restaurante Lovell’s of Lake Forest en los suburbios de Chicago, que actualmente ha cerrado.

Su esposa, Marilynn, murió en 2023. Le sobreviven cuatro hijos.

En un comunicado, su familia lo elogió como su “héroe”.

“Extrañaremos su optimismo inquebrantable, su sentido del humor y la forma en que nos hacía sentir a cada uno de nosotros que podíamos hacer lo imposible”, dijo su familia. “Era verdaderamente único”.

