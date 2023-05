La noticia sobre la hospitalización de Jamie Foxx cayó como un baldado de agua fría entre sus colegas y seguidores, pues el ganador del Óscar en 2005 como mejor actor debió ser internado hace tres semanas por una emergencia médica en un centro médico de Georgia.

El actor ha permanecido bajo estricta observación por parte de los médicos que atienden su caso, ya que fue trasladado de urgencia desde Atlanta, donde se encontraba filmando su próxima película Back in action para Netflix. Foxx ha sido sometido a una serie de exámenes para descifrar qué está ocurriendo con una de las grandes estrellas de Hollywood, pero hasta el momento se ha mantenido todo bajo reserva.

Para dar un parte de tranquilidad a sus seguidores, el también comediante y productor discográfico acudió a su cuenta de Instagram, donde agradeció el amor que han enviado sus seguidores a través de un conmovedor y sencillo mensaje: “Aprecio todo el amor, me siento bendecido”.

Los comentarios de sus seguidores y conocidos no tardaron en aparecer, en los que resaltan mensajes de pronta recuperación y buenos deseos para el actor, recordado por los papeles que ha interpretado en diferentes cintas, como Spide-Man: No way home.

Por otra parte, el actor también agradeció el apoyo que ha recibido de parte de su amigo Nick Cannon que se ha desempeñado como anfitrión del popular programa de juegos Beat Shazam en el que tenía participación Corinne, hija de Foxx, que se desempeña como DJ en el show. Allí destacan que la mujer se tomará una licencia para propender por el cuidado de su padre.

“Agradecido con mi chico Nick Cannon. Los veo a todos pronto”, fueron las palabras que dedicó la celebridad en sus redes sociales. En la publicación también resalta el mensaje de agradecimiento de parte de la hija de Jamie, y confirmó que en su reemplazo estará la también cantante Kelly Osbourne.

“Estamos muy entusiasmados por la sexta temporada”, agregó Corinne en sus redes sociales.

Cabe destacar que los fanáticos del artista fueron alertados sobre el estado de salud en el que se encontraba cuando su hija Corinne Foxx compartió una breve declaración en sus redes sociales a comienzos de mayo. La actriz de 29 años informó que gracias a la rápida atención que le brindaron y los cuidados, poco a poco recuperaba su estabilidad.

“Sabemos lo querido que es y apreciamos sus oraciones”, fueron las palabras que expresó la hija del actor en sus redes sociales en el corto comunicación, en las que además pidió que respetaran su privacidad durante el tiempo que se encuentre en el centro hospitalario.

“Queremos compartir eso, mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, debido a la acción rápida y gran cuidado, ya está en camino a recuperarse… La familia pide privacidad durante este tiempo”, expresó Corinne.

Datos entregados por al portal TMZ por fuentes cercanas al actor señalaron en ese momento que haber trasladado al productor musical a un centro de atención hospitalaria daba cuenta que el estado de salud de Foxx era “muy grave”.

Se desconoce si el quebranto de salud se debió a un colapso que vivió hace unas semanas en medio de las grabaciones que se llevaban a cabo en el Reino Unido, por lo que debió despedir a una parte del personal que trabajaba con él, según indicó The Sun. Al parecer, esto originado por una presunta estafa para acceder a £33,000 en efectivo del actor, que supuestamente estaba relacionada con la venta de un reloj Rolex.