La falta de oportunidades para los jóvenes, ha sido el clamor constante de la novel generación que reside en distintos barrios de Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

Janet de Jesús Rodríguez , de 40 años es uno de los ejemplos palpables de esta realidad, según cuenta al periódico Hoy.

Rodríguez, lleva más de cinco años «ganándose el moro» tapizando muebles y haciendo otros «picoteos» que aprendió durante su adolescencia.

Janet de Jesús, maestra

«Tengo 5 años en tapicería y también soy auxiliar de farmacia. Yo he tratado de hacer de todo un poco» dijo la residente del sector Villa Satélite

Rotonda San Felipe

Puedes leer: Casos horrorosos que han estremecido a Villa Mella

Aunque se gana la vida realizando esta labor, su sueño y pasión yace en el interior de las aulas, con el deseo de impartir docencia, sin embargo, esto ha quedado frustrado, «por la negligencia del Ministerio de Educación».

Entrada de La Victoria en Villa Mella / Foto Elieser

“Lamentable el caso uno trata de estudiar, de hacer una licenciatura y si usted no tiene una cuña usted no consigue un nombramiento” precisó.

Dijo que aunque estudió Educación mención Ciencias Sociales, no ha podido obtener las calificaciones para aprobar una tanda en algún centro educativo publico de Villa Mella.

Maestros de Villa Mella concurso de oposición docente

“Yo soy maestra en educación media y he ido a concursos tres veces, y yo no he pasado, y yo sé que me ha ido bien.. Entonces ellos ponen ahí a quien ellos quieran” sostuvo la maestra.

“Yo digo que deberían entrar dentro de las aulas, a los maestros que están yendo a convocatorias, que no están pasando y darle un contrato y después hacerle una evaluación dentro de las mismas aulas, pero para nosotros los jóvenes no hay oportunidad”, lamentó la docente.

“Hay muchas pandillitas de estos niños de 15 y 16 años, fumando mucha mariguana y haciendo ya usted sabe, no tienen motivaciones los jóvenes ahora mismo” indicó la pequeña comerciante.