Japón donará US$10 MM seguridad Haití

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó ayer que Japón prometió aportar US$10 millones para la fuerza multinacional en Haití, a fin de contribuir para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país vecino.

La información está contenida en una nota de prensa enviada a los medios, a raíz de la delegación oficial que encabeza Paliza en Japón, como parte de una agenda estratégica con sectores empresariales y autoridades de alto nivel, así como con posibles inversionistas en los sectores de aviación, transporte y minería, con especial interés en las tierras raras.

La jornada de ayer inició con una Reunión en la Japan Business Federation (Keidanren), la principal entidad empresarial de Japón, donde se presentó a República Dominicana como un socio confiable y en crecimiento.

El funcionario también fue recibido por el jefe de la Secretaría de Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, con quien reafirmó los lazos de cooperación entre ambas naciones.

Además fueron abordados temas vinculados a la seguridad regional.

José Ignacio Paliza estuvo acompañado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez.