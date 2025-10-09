Un jarabe habría provocado la muerte de 20 niños en la India: ¿Cuáles son sus ingredientes?   

  • EFE
Un jarabe habría provocado la muerte de 20 niños en la India: ¿Cuáles son sus ingredientes?   

Foto de referencia/Fuente externa.

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- La Policía de la India detuvo anoche al propietario de la farmacéutica que fabrica un jarabe para la tos presuntamente vinculado a la muerte de al menos veinte niños en el país, en un caso que reaviva las dudas sobre la calidad del sector farmacéutico indio.

El empresario, G. Ranganathan, propietario de la compañía Sresan Pharma, fue arrestado en las proximidades de Chennai, en el estado sureño de Tamil Nadu, según confirmó a la agencia local ANI un portavoz de la Policía del estado de Madhya Pradesh, donde se investigan las muertes.

La compañía producía el jarabe ‘Coldrif’ y las autoridades investigan si lotes contaminados del producto causaron la muerte de una veintena de niños en varios estados del centro del país.

La principal sospecha, al igual que en casos anteriores, recae en la posible contaminación del jarabe con dietilenglicol (DEG), un disolvente industrial tóxico que, en ocasiones, fabricantes utilizan como un sustituto más económico del propilenglicol, un ingrediente seguro.

Puede leer: Contenedor procedente de República Dominicana llegó a Puerto Rico con más de 4 millones en cocaína

El DEG es altamente tóxico para los humanos y provoca insuficiencia renal aguda, especialmente letal en niños.

El ministro de Salud de Tamil Nadu, Ma. Subramaniam, aseguró que «la licencia de la compañía será cancelada permanentemente en un par de días».

Este caso se suma a otros episodios recientes que han puesto en entredicho el control de calidad de la industria farmacéutica india, uno de los mayores productores mundiales de medicamentos genéricos.

En los últimos años, jarabes elaborados en la India han sido investigados por presunta contaminación con dietilenglicol, un disolvente industrial tóxico, y se han vinculado a muertes de niños en países de Asia como Uzbekistán y Camboya, y de África, como Gambia. EFE

Síguenos como periodicohoyrd

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Un jarabe habría provocado la muerte de 20 niños en la India: ¿Cuáles son sus ingredientes?   
Un jarabe habría provocado la muerte de 20 niños en la India: ¿Cuáles son sus ingredientes?   
9 octubre, 2025
Pasajero de un avión llevaba 16 serpientes en su maleta
Pasajero de un avión llevaba 16 serpientes en su maleta
3 julio, 2025
¿Quién es Sudiksha Konanki, cuya desaparición en República Dominicana ha despertado el interés del mundo?
¿Quién es Sudiksha Konanki, cuya desaparición en República Dominicana ha despertado el interés del mundo?
10 marzo, 2025
La India: Arrestan a todos los sospechosos del ataque y violación de una española
La India: Arrestan a todos los sospechosos del ataque y violación de una española
5 marzo, 2024
Termina la cumbre del G20: India entrega la presidencia a Brasil orgullosa del “consenso” del grupo
Termina la cumbre del G20: India entrega la presidencia a Brasil orgullosa del “consenso” del grupo
10 septiembre, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

El autismo: ¿pa’ cuando?

El autismo: ¿pa’ cuando?

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Una propuesta

Una propuesta

Gaza, dos años de genocidio

Gaza, dos años de genocidio

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo