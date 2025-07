Jardín Botánico Nacional: área protegida

Por Paino Abreu Collado

¿Es el Jardín Botánico una área protegida? Sí y no. Desde el punto de vista legal es una institución del Estado creada por ley (la No. 456 del 26 de octubre de 1976), con el propósito de estudiar y conservar la flora dominicana, formando parte integral de las áreas verdes del Gran Santo Domingo. Respecto de la flora nacional, haciendo investigación botánica y cuidando la reproducción de las especies nativas y endémicas de la isla, ninguna otra institución dominicana se igualaría al Jardín Botánico Nacional que lleva por nombre “Dr. Rafael M. Moscoso”.

Desde el punto de vista ambiental es obvio que el Botánico es un espacio protegido que legalmente ha quedado fortalecido por todo el andamiaje legal que a entidades como esta le asignan su propia ley, la Ley General de Medio Ambiente No. 64-00, como la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04, y más aún, la propia Constitución Dominicana de 2010 donde por primera vez se le da rango constitucional a los derechos ambientales en la República Dominicana.

En el sentido expuesto más arriba, el consagrado ambientalista dominicano Dr. Luis Carvajal no se equivoca al indicar que nuestro Jardín Botánico está protegido por un “sólido marco jurídico”. No obstante, dicho marco legal no lo coloca al mismo nivel de las áreas protegidas propiamente dicho, que son aquellas así aprobadas en la Ley 202-04 o que fueron creadas posteriormente formando parte integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por esa razón, no aparece siendo parte del Catastro Nacional de Áreas Protegidas del país.

El marco jurídico de su creación, las leyes y la Constitución de 2010 que lo respaldan solo convierten al Botánico en un “espacio” protegido, mientras que la categoría de entidad científica que se le reconoce por estar dedicado a la educación, investigación y conservación de un recurso natural tan importante como nuestra flora, añadido esto al respeto institucional que se ha ganado, le dan los créditos necesarios para ser calificada por inferencia, de facto (o de hecho), como área protegida.

El punto es que el derecho ganado ante la sociedad de ser calificado como “área protegida” no hace al Botánico área protegida y desde nuestro punto de vista es importante y hasta necesario que se le categorice así de manera formal, para asegurarnos de que los vaivenes de la política vernácula y el irrespeto institucional que padecemos, puedan dañarlo.

Las Áreas de Protección Estricta (Categoría I), donde según la Ley se ubican las Reservas Científicas, parecería la más conveniente para el Botánico, sin embargo, su objetivo de manejo abierto al público le impide proteger recursos y procesos naturales como corresponde a una reserva estrictamente científica. En tal sentido, entiendo, que la categoría de área protegida que más le va es la de Parque Nacional.