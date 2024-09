Jardinero derecho estrella Fernando Tatis Jr. está de regreso con los Padres

El jardinero derecho estrella Fernando Tatis Jr. fue activado de la lista de lesionados de 60 días el lunes por los Padres de San Diego después de estar fuera de juego durante más de dos meses por una reacción de estrés en el fémur derecho.

Tatis estaba listo para batear segundo en el primer partido de una serie de tres juegos contra los Tigres de Detroit. Los Padres comenzaron el día en un empate virtual con Arizona por el comodín principal de la Liga Nacional.

Tatis jugó por última vez el 21 de junio. Fue incluido en la lista de lesionados el 24 de junio, retroactivo al 22 de junio.

Pasó la semana pasada entrenando en el complejo de entrenamiento de primavera del equipo en Arizona.

Tatis recibió una cálida bienvenida en la casa club, incluido un abrazo enfático con el jardinero central Jackson Merrill, considerado por algunos como el principal contendiente para el Novato del Año de la Liga Nacional.

“Estoy en un muy buen momento en este momento”, dijo Tatis. “No estoy al 100%, pero los médicos me dieron el alta y me siento muy bien para seguir adelante. Me siento muy confiado y siento que puedo hacer lo que sea en el campo de béisbol”.

El día que lo colocaron en la lista de lesionados, Tatis dijo que había estado lidiando con la lesión durante prácticamente toda la temporada. Primero se describió como una lesión en el cuádriceps, pero el equipo descubrió la reacción al estrés después de realizarle una prueba de imagen.