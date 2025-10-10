Jardines del Norte piden control parqueos en calles y aceras

Moradores del sector Jardines del Norte vuelven a reclamar a la Alcaldía del Distrito Nacional que proteja el espacio público y erradique la práctica de conductores de aparcar en calles y hasta en aceras, con lo que obstruyen el tránsito vehicular y más lamentable, el peatonal. Personas con discapacidad física sufren graves riesgos.

“Obligan a la gente a tirarse a la vía. Casi no veo y ando con un bastón. Esa Buenaventura Freites es el infierno, empresas que venden maquinarias y dealers, usan las aceras para exhibir, otros para estacionar y a ambos lados de la calle, un reguero de carros parqueados. Quién hace algo. Autoridad, de por Dios”, Francisco Sánchez clama por solución pronta.

Irma Soriano igual pasa calamidades. Sufre de reumas, le cuesta desplazarse entre los vehículos en la acera y lanzarse a la calle es su alternativa peligrosa “y el ADN no actúa”.

