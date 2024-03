La comunicadora Jatna Tavárez consideró que cuando las mujeres se unen son capaces de lo impensable, por lo que exhortó a las féminas a dejar de ver a las demás mujeres como competencia y empezar a verse como aliadas.

Al participar en el conversatorio “Mujer, ¿Cómo lo haces?”, realizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), como parte de la conmemoración del Día de la Mujer, Tavárez junto con otras mujeres destacadas en diferentes ámbitos productivos, reflexionaron acerca de los roles de la mujer a partir de sus historias de vida.

La iniciativa liderada por Alliet Ortega, vicerrectora de Administración y Finanzas del INTEC, se desarrolló en el marco de la campaña PinPún Igualando la Colmena, con la que la universidad busca promover el concepto de igualdad a través del despliegue de acciones internas claves que también permitirán la obtención del Sello Igualando RD, que otorga el Ministerio de la Mujer.

En el conversatorio participaron Josefina Vásquez, diseñadora de modas de la marca Nina Vásquez; Elena López, fundadora de la empresa STI Data and Business Intelligence; Kirssy Lorenzo, coach, mentora y escritora; y Yazmin Yeara, creadora de contenidos y emprendedora.

Durante su intervención la presentadora de televisión resaltó el valor de la perseverancia para poder alcanzar sus objetivos y a “no dejar que el miedo nos detenga”. Agregó: “Siempre tenemos que dar el paso y atrevernos dentro de cánones morales, dentro de los valores, sin tener que montarnos en los hombros de nadie para tener nuestro propio espacio”.

También recordó a las mujeres presentes que “el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”. Dijo que “no hay segundas oportunidades para una primera buena impresión”. Tavárez consideró importante el “Ser coherente entre lo que dices y lo que haces”, y “amar lo que eres, amar lo que haces y amar la disposición de ir más allá de ti”.

El conversatorio inició con la diseñadora Nina Vásquez quien, luego de haber adquirido experiencia profesional y estar trabajando como asalariada, dio un paso a comenzar su sueño con el arte de confeccionar para otras personas. Su marca Nina Vásquez actualmente es una franquicia registrada, y está instalando un centro para distribución al por mayor de su línea con diseños de ropa dirigidos a “mujeres trabajadoras que creen en sus sueños”, nicho del mercado al cual apunta ya que esta indica que “Cuando una mujer viene donde mi es porque va a dar un salto grande”.

Asimismo, Elena López compartió su transitar como fundadora de STI Data and Business Intelligence, empresa de manejo de datos tecnológicos. “Lo que he alcanzado como líder me llena de mucha satisfacción”, esto ya que su empresa ha crecido y con tasas de retención de personal altas, aun luego de la pandemia del COVID 19.

La coach Kirssy Lorenzo agradeció al coaching porque “me dio las herramientas para superar las limitaciones que la sociedad impone a las mujeres” e invitó a las presentes en la actividad a confiar en ellas mismas. “Si hay una palabra en la que podría resumir todo lo que he aprendido es confiar en mi”, dijo.

La creadora de contenido Yazmin Yeara compartió su transición desde la abogacía hacia el mundo de la moda. A su vez, manifestó su orgullo por su madre, pieza determinante que la impulsó en cada paso.

Alliet Ortega, moderadora de este espacio, compartió diez recordatorios valiosos a todas las mujeres presentes, entre ellos: Respétate y quiérete, cuídate; Eres increíble; Puedes hacer lo que te propongas; Ser positiva es una opción y créeme es la mejor opción; Estás preparada para ser exitosa; Se valiente ten coraje; Si tú quieres puedes y si no lo intentaste y aprendiste, vuelve a la carga; Nadie debe destruir tus sueños; Todas ustedes son distintas, no caigas en la comparación y “Ámate a ti, y luego al resto”.

