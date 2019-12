JATNNA TAVÁREZ “No puedes producir para ti o para vanagloriarte”

Jatnna Tavárez define el 2019 como un año de matices, porque tuvo grandes logros, aunque la tristeza de perder a su padre la haya embargado.

A pesar de que nada podrá sustituir esto último, Tavárez se siente satisfecha y feliz porque tuvo la oportunidad de materializar y darle continuidad a importantes proyectos personales y profesionales que la llenan de satisfacción.

“Fue un año profesionalmente espléndido, fuera de serie en todos los sentidos; personalmente, mi hija cumplió 15 años, no obstante tener esa pena de la partida de mi papá, celebré los 15 años de mi hija, que no quiso fiesta, sino irse de viaje porque ella soñaba con conocer el Oriente y nos fuimos un mes de viaje. Por primera vez tomo una vacaciones por un mes y fue uno de esos viajes que sobre todo en sus recuerdos va a perdurar toda la vida y en el mío igual”, explicó la comunicadora.

La conductora de “Con Jatnna” agradece el cariño de la gente y también los reconocimientos que recibió este año entre los que se destacan el Soberano al Mérito que le fue otorgado por sus 35 años de trayectoria.

Este cariño y reconocimiento le sirven de impulso para seguir brindando lo mejor en su espacio, donde seguirá apegada a los valores y calidad que lo han convertido en uno de los programas más sólidos.

“Hoy día no se trata de producir un programa una vez a la semana, se trata de diariamente estar pendiente del producto que vas a llevar. Hay que poner el oído en el corazón de la gente, porque tú no puedes producir para ti o para vanagloriarte”, resaltó.

Gran fiesta. Si hay algo que la veterana comunicadora disfruta es la celebración de su cumpleaños, que aunque es el 13 de noviembre, ella dice que son unas “patronales”, ya que inició el 1 de este mes y lo festeja hasta el 30. Esta ocasión lo celebró en las hermosas instalaciones de Playa Nueva Romana, junto a amigos y familiares.

Responsabilidad social. Algo que caracteriza a Jatnna es su entrega a las causas sociales, sobre todo a las que involucran niños. Su trabajo como embajadora nacional de buena voluntad de Unicef, Sanar una Nación, Olimpiadas Especiales, Escuela Nacional de Sordos, y otras instituciones, la convierten en una de las figuras más comprometidas y este año realizó un gran trabajo.