Jatzel Román: la unidad entre afines es vital para combatir extremismo y crimen organizado

Quito, Ecuador.- El vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Embajador Jatzel Román, compartió desde la capital ecuatoriana que para hacer frente a los presentes desafíos regionales en materia de deterioro institucional y penetración del crimen organizado, urge fortalecer la unidad entre los actores republicanos.

Durante una reunión regional organizada por la plataforma Foro América Libre, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, el joven político dominicano abordó junto a varios expertos la agenda conjunta 2024.

“Pensar que hechos como los que vemos en Ecuador suceden de manera aislada y que no nos pueden afectar a todos sería un gravísimo error pues se trata de una guerra que libra el narcotráfico contra el Estado de Derecho latinoamericano. Un panorama como este, aprovechando también las tensiones existentes, se convierte en terreno fértil para el surgimiento de más figuras extremistas destructivas, fabricantes de miseria. Es por eso que debemos hacerle frente a quienes se han coaligado en torno a intereses criminales, uniéndonos por los principios liberales, conservadores y demócrata cristianos” enfatizó el ex vicecanciller de República Dominicana.

El Foro América Libre, lanzado en 2023 desde Ciudad de México, busca unir sobre una base programática a partidos políticos, activistas, expertos y centros de pensamiento dentro de la familia del centro a centroderecha.

Entre los participantes de la reunión en Ecuador, estuvieron la diputada mexicana Mariana Gómez del Campo, el ex canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, el ex Ministro de Gobierno de ese país Henry Cucalón, el presidente del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica Juan Carlos Hidalgo, el diputado chileno Diego Schalper, la ex Ministra de Justicia peruana Marisol Pérez Tello y el Secretario General del PARLATINO, Juan Rodríguez de Uruguay al igual que el Dr. Jan Woishnik Jefe del Departamento de América Latina en la KAS y Sebastian Grundberger Director del Programa de Partidos Políticos con sede en Montevideo.

“El año electoral 2024 será el más activo en dos décadas y eso requiere bastante observación por las implicaciones que trae a nivel regional así como internacional. En ese sentido, vale mucho la pena resaltar los ejemplos positivos que ahora vemos en América Latina como es el caso de Luis Abinader en República Dominicana y Luis Lacalle Pou en Uruguay, gobernantes que sobre la base del consenso han podido llevar a cabo su administración de manera efectiva. Mostremos que la democracia liberal trae resultados, que fomenta bienestar y que es la mejor base para el desarrollo”, concluyó el destacado diplomático.