Javi El Imponente presenta su nuevo merengue: ‘La Hija de Margó’

El merenguero urbano Javier Taveras Ureña, conocido artísticamente como Javi El Imponente, continúa conquistando a los amantes del ritmo con su más reciente éxito “La Hija de Margó”, un tema cargado de picardía y sabor dominicano.

La canción narra, con el característico sentido del humor del artista, la historia de una joven con fama de “mala” debido a sus múltiples romances, convirtiéndose en un relato divertido y bailable que ya suena en distintos espacios musicales.

En declaraciones recientes, Javi El Imponente adelantó que pronto lanzará un nuevo merengue, aunque prefirió mantener en secreto el título para no “arruinar la sorpresa”.

“Estoy en la recta final de la grabación. Por ahora, sigan disfrutando con el éxito de ‘La Hija de Margó’”, expresó el intérprete, quien es, además, periodista.

Con esta propuesta, Javi reafirma su compromiso de mantener vivo el merengue dominicano, combinando elementos tradicionales con el toque fresco del merengue urbano.

Quienes deseen escuchar el tema pueden encontrarlo en YouTube bajo el título “La Hija de Margó”.