Con una historia marcada por la perseverancia y el amor por la música, Javier, conocido artísticamente como “El Negro de la Salsa”, ha demostrado que los sueños, cuando se persiguen con disciplina y pasión, encuentran su recompensa.

Desde pequeño siempre tuvo la curiosidad de involucrarme y ver cómo era ese mundo de la música. A los 10 años ya era lavador de carros, gomero y siendo limpiabotas en el parque central siempre me gustaba ayudar a la banda de música que tocaba los domingos.

“Me gustaba tanto escucharlos que terminaba ayudando a cargar los instrumentos; para mí era de gran satisfacción”, recuerda.

Su talento y carisma lo llevaron a ser invitado en múltiples ocasiones a las patronales de Don Juan, donde llegó a presentarse cinco veces consecutivas tras debutar en un reinado.

Hoy, además de ser salsero, también es baladista, baila salsa, además “hago música limpia y agradable al oído”.

“El Negro de la Salsa” actualmente tiene nueve temas entre inéditos y adaptaciones.

Javier “El Negro de la Salsa”

Su primera canción es “Donde está tu amor”, marcando su punto de partida en este género salsa.

Otros temas nacen de experiencias vividas y porque me gusta cómo hablan del amor”, explicó.

“Yo pienso que lo que hay es que seguir haciendo música y que sea limpia que lo bueno siempre trasciende”, expresó.

Actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo, “Todo me habla de ti”, mientras prepara un concierto programado para el próximo 18 de octubre, en el que promete mostrarle al mundo todo lo que ha venido construyendo.

¿Crees que la salsa necesita reinventarse para llegar a nuevas generaciones?

El cantante está convencido de que la salsa se ha revolucionado con el tiempo, hay nuevos exponentes y nuevos colores, pienso que eso mantiene la salsa arriba.

“A veces las personas más cercanas a ti dudan un poco, pero gracias a Dios tengo el apoyo de una gran parte y eso me hace sentir muy bien”, afirmó.

Finalmente, deja un mensaje claro para quienes persiguen un sueño: “Hay que enfocarse, ser perseverante y disciplinado; todo lo que hagas de corazón tiene su recompensa”.