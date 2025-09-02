Jay Vine gana etapa 10 de La Vuelta a España y mantiene dominio el torneo

El australiano Jay Vine ha ganado la décima etapa de La Vuelta a España, marcando su segunda victoria de la gira de este año y la cuarta en la general.

El ciclista de Queensland se separó de una escapada a 5 kilómetros del final de la décima etapa, pedaleando en solitario hasta la meta en alto en la estación de esquí pirenaica de El Ferial Larra Belagua.

«Ganar es dificilísimo y la sensación es tan increíble cuando ocurre que no creo que me acostumbre nunca. Es increíblemente difícil», dijo Vine.

Tras él, el favorito de la carrera, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), recuperó el maillot rojo de líder, superando a Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 63 segundos del noruego, quien se quedó atrás en la subida.

Vingegaard ahora tiene 26 segundos de ventaja sobre Traeen en la clasificación general, con Joao Almeida, compañero de Vine en el UAE Team Emirates-XRG, tercero, a 12 segundos.

El australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) fue séptimo, al igual que Vingegaard, a 1:05 de Vine, y ahora es octavo en la general, a 2:16 del líder.

La victoria de Vine amplió su ventaja en la defensa del maillot de Rey de la Montaña a 23 puntos sobre Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep).

El ciclista de 29 años, que dio un puñetazo al cruzar la meta, tuvo la recompensa por dominar un tramo de 175,3 km desde el Parque de la Naturaleza Sendaviva que tardó mucho en clarear.

«Intentaba seguir a los grupos grandes, pero luego, creo que a las 2 horas, llamé por la radio: ‘Chicos, esto no va a pasar. Guárdenlo para mañana'», dijo.

«Luego hubo una caída y me quedé atrapado detrás, y seguimos saltando durante 45 minutos».

Vine finalmente se metió en una escapada que inicialmente era de 30 ciclistas, pero que se fue reduciendo gradualmente a medida que comenzaba la subida final de 9,9 km a 1.590 m sobre el nivel del mar.