Jay Wheeler descarga “Emociones” en su primer concierto en RD

Jay Wheeler se presentó este sábado, en República Dominicana por primera vez, en una noche como dice su tour estuvo lleno de Emociones, de principio a fin estuvieron a flor de piel, en el pabellón de voleibol, de Centro olímpico, producido por WE Entertainment.

El artista puertorriqueño al salir al escenario no podía ocultar su alegría y el agradecimiento a esta tierra, después de aplausos y gritos estas fueron sus palabras “Ustedes fueron los primeros que me apoyaron”, dijo Jay Wheeler ante la euforia y los aplausos, a tal punto que el artista confesó: “Este ha sido uno de los lugares que más me han cantado las canciones”.

“Este es uno de los lugares donde más he sentido el amor y el cariño. ¡Gracias! Yo tal vez no pueda estar todo el tiempo cerca de ustedes, pero la música que yo sacó y los videos que yo hago, todo lo que yo hago es para ustedes y yo siempre voy a dar lo mejor por ustedes”.

De los invitados de la noche fue estuvo “El Alfa quien interpreto junto a Jay el tema “No confío”, un dembow.

Los hijos del dominicano, Emanuel y Fendi también salieron para acompañar a su padre en “Abloh”, tema que grabaron junto que va creciendo en acogida.

Otro invitado fue Chris Lebrón, quien deleitó a los fanáticos junto al boricua al cantar el remix de “Desde mis ojos”.

Como invitados extranjeros, la esposa de Jay, la venezolana Zhamira Zambrano, no pudo faltar con “Díselo”, el también venezolano Noreh apareció gracias a la magia de la tecnología, por una pantalla gigante, para cantar “Lugar seguro” y finalmente Conep, un joven talento nacido en Patillas, Puerto Rico, y apadrinado musicalmente por Jay, hizo presencia con “Ese K”.

Junto a sus bailarines y músicos, Para cerrar un anoche de éxitos y soul Out, Jay se despidió con el hit musical “La Curiosidad” después de dos horas y media en escena.