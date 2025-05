Jayson Tatum sufre lesión en talón de Aquiles ¿Cómo afectará el futuro de Celtics?

La estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, se sometió a una cirugía el martes para reparar una rotura del tendón de Aquiles derecho que lo dejará fuera de juego por el resto de los playoffs, anunció el equipo.

Los Celtics anunciaron la gravedad de la lesión de Tatum y la cirugía un día después de que el seis veces All-Star se lesionara en la derrota de los Celtics por 121-113 en el cuarto partido ante los New York Knicks, poniendo en duda tanto las esperanzas de los campeones defensores de repetir título como la condición de Tatum como jugador para la próxima temporada.

El equipo no ha dado una fecha límite para su regreso, pero la lesión no solo le costará a Tatum el resto de esta serie de playoffs, sino probablemente la mayor parte, si no toda, de la próxima temporada. Un duro golpe bajo para los aficionados de los Boston Celtics.

Ahora existe una gran posibilidad de que el Juego 5 del miércoles por la noche en el TD Garden sea la última vez que veamos a estos Celtics juntos como grupo.

¿Qué sigue para los Celtics después de la lesión de Jayson Tatum?

El futuro de los Celtics ha sido un tema candente toda la temporada, y los aficionados tampoco quieren hablar de ello ahora. Pero se hará realidad más pronto que tarde si Tatum no puede jugar la próxima temporada.

El gerente general Brad Stevens mantuvo a la banda unida el verano pasado con la esperanza de repetir la racha, y el equipo parecía destinado a otro título durante gran parte del año. Pero los Celtics son un equipo carísimo, y tanto el equipo como la afición probablemente tendrán que despedirse de jugadores de los que se han enamorado, jugadores cuyas huellas están por todas partes en el trofeo Larry O’Brien del año pasado.

La nueva dirección de Boston ha hablado de mantener el ritmo, pero eso no será sostenible si los Celtics no cuentan con su superestrella en la temporada 2025-26. Los Celtics seguirían siendo un equipo capaz de triunfar, pero perder su estatus de verdadero aspirante podría indicar una serie de cambios.

Con 227 millones de dólares ya en libros para 11 jugadores la próxima temporada, la factura del impuesto de lujo de Boston ya asciende a 280 millones. Pagar 507 millones de dólares por una temporada es un precio enorme incluso para un aspirante, y ya se esperaban algunos movimientos de reducción de costos en la plantilla.

Perder a Tatum podría llevar a movimientos que cancelen contratos millonarios como los de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis. Encontrar interesados ​​para un base veterano y un pívot extremadamente versátil, pero frecuentemente lesionado, podría resultar difícil, y los Celtics no van a obtener un gran rendimiento por ninguno. Es probable que tengan que comprometer una selección de primera ronda para deshacerse de cualquiera de los dos.

Pero el presente y el futuro de los Boston Celtics cambiaron cuando Tatum cayó el lunes por la noche.