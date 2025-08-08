JCE aclara dudas sobre el Registro Civil y genera reacción en Interior y Policía

La Junta Central Electoral (JCE) aclaró que es la única entidad facultada para administrar y resguardar el Registro Civil en el país, tal como lo establece el artículo 212 de la Constitución dominicana.

«Informamos que no tiene asidero constitucional ni legal ningún acuerdo realizado entre entidades del Estado dominicano respecto al registro civil, sin la participación de la JCE, único órgano facultado por la Constitución a tales fines», precisó el organismo electoral a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Agregó que, como órgano, la JCE mantiene colaboraciones mediante acuerdos institucionales suscritos con diversas entidades del Estado, con el propósito de implementar acciones conjuntas para eliminar el subregistro en todo el territorio dominicano.

La aclaración de la JCE se produce días después de que representantes del Colegio Dominicano de Notarios se reunieran con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para plantear acciones conjuntas que enfrenten la “alarmante situación” de cientos de dominicanos que aún no cuentan con actas de nacimiento.

📢 COMUNICADO

La JCE recuerda que es la única entidad constitucionalmente facultada para administrar y resguardar el Registro Civil en República Dominicana.



En tal sentido, informamos que no tiene asidero constitucional ni legal ningún acuerdo realizado entre entidades del… pic.twitter.com/2e0h1zm2fq — JCE (@juntacentral) August 7, 2025

La respuesta de Interior y Policía

En ese sentido, la respuesta del Ministerio de Interior y Policía no se hizo esperar, aclarando que no ha suscrito ningún acuerdo que le atribuya funciones relacionadas con el Registro Civil.

«Tampoco hemos realizado acción alguna que pueda interpretarse como injerencia en las competencias de la JCE», aseguró la instritución.

De igaul modo, explicó que «las reuniones sostenidas con diferentes sectores sociales y profesionales forman parte de nuestra agenda habitual de escucha y diálogo, sin que ello signifique acuerdos en materias ajenas a nuestras atribuciones».

«Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto estricto al marco legal y a las competencias que la Constitución y las leyes confieren a cada órgano del Estado. Exhortamos a que toda opinión o declaración pública se fundamente en información confirmada, para evitar confusiones y preservar el respeto entre las instituciones», finalizó diciendo Interior y Policía.