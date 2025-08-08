JCE aclara dudas sobre el Registro Civil y genera reacción en Interior y Policía

JCE aclara dudas sobre el Registro Civil y genera reacción en Interior y Policía

La Junta Central Electoral (JCE) aclaró que es la única entidad facultada para administrar y resguardar el Registro Civil en el país, tal como lo establece el artículo 212 de la Constitución dominicana.

«Informamos que no tiene asidero constitucional ni legal ningún acuerdo realizado entre entidades del Estado dominicano respecto al registro civil, sin la participación de la JCE, único órgano facultado por la Constitución a tales fines», precisó el organismo electoral a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Agregó que, como órgano, la JCE mantiene colaboraciones mediante acuerdos institucionales suscritos con diversas entidades del Estado, con el propósito de implementar acciones conjuntas para eliminar el subregistro en todo el territorio dominicano.

La aclaración de la JCE se produce días después de que representantes del Colegio Dominicano de Notarios se reunieran con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para plantear acciones conjuntas que enfrenten la “alarmante situación” de cientos de dominicanos que aún no cuentan con actas de nacimiento.

Leer más: Paso a paso de cómo funciona “Acércate” de la JCE   

La respuesta de Interior y Policía

En ese sentido, la respuesta del Ministerio de Interior y Policía no se hizo esperar, aclarando que no ha suscrito ningún acuerdo que le atribuya funciones relacionadas con el Registro Civil.

«Tampoco hemos realizado acción alguna que pueda interpretarse como injerencia en las competencias de la JCE», aseguró la instritución.

De igaul modo, explicó que «las reuniones sostenidas con diferentes sectores sociales y profesionales forman parte de nuestra agenda habitual de escucha y diálogo, sin que ello signifique acuerdos en materias ajenas a nuestras atribuciones».

«Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto estricto al marco legal y a las competencias que la Constitución y las leyes confieren a cada órgano del Estado. Exhortamos a que toda opinión o declaración pública se fundamente en información confirmada, para evitar confusiones y preservar el respeto entre las instituciones», finalizó diciendo Interior y Policía.

WhatsApp Image 2025 08 08 at 5.45.18 PM
Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

JCE aclara dudas sobre el Registro Civil y genera reacción en Interior y Policía
JCE aclara dudas sobre el Registro Civil y genera reacción en Interior y Policía
8 agosto, 2025
Alarma y respuestas a la racha feminicida
Alarma y respuestas a la racha feminicida
6 agosto, 2025
Grupo se opone a modificación de Ley 90-19 sobre persecución de contaminación sonora
Grupo se opone a modificación de Ley 90-19 sobre persecución de contaminación sonora
2 agosto, 2025
Los accidentes de tránsito y “la revista”
Los accidentes de tránsito y “la revista”
2 agosto, 2025
JCE instala portal digital con datos Registro Civil
JCE instala portal digital con datos Registro Civil
30 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Código Penal del enemigo

Código Penal del enemigo

Instalaciones son del Gobierno

Instalaciones son del Gobierno

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Premios LAWA celebra la industria de los eventos

Premios LAWA celebra la industria de los eventos

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Edición impresa, jueves 7 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 7 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo