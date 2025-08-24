JCE adjudica al consorcio EMDOC suplir materiales, equipos y servicios para renovación de cédula por más de RD$3,300 millones

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral, a través de su Comité de Compras y Contrataciones, notificó mediante el acta número CCC-48-2025 la adjudicación al consorcio EMDOC, integrado por las empresas GSI Internacional Inc, IQtek Solutions, Muhlbauer, Ultra Tech, Veridos), con el objetivo de que supla a la institución de los equipos, materiales y servicios para la renovación de la Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral.

En la notificación se hace constar que tras la licitación pública internacional JCE-CCCLPI-2024-0001 se concluyó con la evaluación de la propuesta económica del consorcio EMDOC, que fue el único oferente que resultó habilitado por cumplir con los requisitos obligatorios, aspectos técnicos y prueba de concepto.

El Comité de Compras y Contrataciones de la JCE lo integran su presidente, Luis A. Mora; Bilbania Batista Liz, directora general Administrativa; Denny Díaz Mordán, consultor jurídico; Joel Lantigua Peralta, director de Planificación y Desarrollo; José Cuello de la Cruz, director Financiero; Luis Vílchez Marranzini, director de Acceso a la Información; Ana Ysabel Salvador, coordinadora-secretaria.

A continuación, se detallan los equipos, materiales y servicios que deberá suplir el consorcio EMDOC a la JCE para la renovación de la Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral durante diez años ascienden a un monto de RD$ 3,361,540,992.22, con impuestos incluidos.

  • 8 millones de tarjetas en policarbonato para cédulas.
  • 214 máquinas de impresión.
  • 1 PKI-CA.
  • 800 mil cédulas de identidad digital.
  • 24 meses de servicio de mantenimiento a máquinas de impresión, cédula de identidad digital, PKI.
  • Capacitación.

Los oferentes que participaron en dicha licitación pública internacional fueron los siguientes: el consorcio EMDOC, al que se le adjudicó el proceso por cumplir con los requerimientos; así como los consorcios ID SECURE IDS (Midas Dominicana) y CEDULA 4.0 RD (Copy Solutions International). Estos dos últimos quedaron inhabilitados por no cumplir con los requisitos obligatorios, aspectos técnicos y prueba de concepto.

