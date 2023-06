La Junta Central Electoral (JCE) admitió este jueves que los partidos políticos se han desbordado en una campaña a destiempo, pero que legalmente, este periodo que han definido como “previo a la precampaña”, carece de un marco legal con el que puedan sancionar a las agrupaciones políticas, por incurrir en proselitismo, mítines o publicidad de candidatos, fuera de los plazos establecidos.

Ante la queja de varios sectores, por la supuesta campaña extemporánea, el organismo comicial aseguró que tiene las manos atadas, ya que los partidos han disfrazado su accionar, aprovechando esa carencia, por lo que tuvieron que tomar acciones que no fueron respetadas.

Al ser entrevistado en el programa Uno Más Uno, por los periodistas Adalberto Grullón y Starlin Montero, el miembro del pleno Samir Chami Isa, reconoció que esta falencia ha permitido que los partidos hayan iniciado desde hace meses con el proselitismo, a pesar de que es el 2 julio cuando inicia la campaña interna.

Samir Chami Isa, miembro titular JCE. Fuente externa

“La Ley no regula ese previo a la precampaña, eso nos ató las manos al pleno de la Junta Central Electoral, porque no podíamos tomar medidas sobre ese tipo de proselitismo, que no estaba regularizado, ahí fue que nosotros emitimos la resolución 28, esa resolución trataba de regular ese proselitismo previo a la precampaña, pero lamentablemente no cumplieron. La Junta estaba atada de la mano en ese momento, porque no podía emitir sanciones de tipo administrativo”, señaló Chami Isa.

Pese a esta realidad, indicó que una vez iniciado el periodo de precampaña, se estaría aplicando la nueva Ley Electoral 20-23, que les dotará del marco legal necesario para sancionar, en caso de que no se respeten las normativas.

Sin embargo, asegura que la JCE trabaja en armonía y “llevando la fiesta en paz” con los partidos, preparándose para hacer respetar la ley, una vez inicie el calendario establecido, a principio de mes próximo.

“Estamos llevando la fiesta en paz, porque hay que reconocer que los partidos políticos son claves, son parte del proceso electoral y parte de la Junta Central Electoral y estamos tratando de llevar las cosas con armonía, pero siempre tratando de que se respete la ley.” Afirmó.

JCE sobre Financiamiento de campañas

Sobre el financiamiento de las campañas, el funcionario indicó que hay unidades especiales que se encargan de supervisar y fiscalizar el uso de los recursos, para garantizar que los fondos provengan de fuentes licitas.

La JCE trabaja en la supervisión del uso de recursos en las campañas. Fuente externa

“Hay muchas formas de como conseguir ese dinero y el mismo tema del manejo de dinero en efectivo, el clientelismo, ¿qué va a hacer el departamento (de supervisión de fondos de la JCE)?, va a supervisar lo más que pueda, ver el costo, es obligatorio la presentación. Nosotros creamos un programa que se le va a entregar a los partidos políticos de fiscalización, el departamento va a verificar la ejecución de ese presupuesto, los gastos que han incurrido los partidos, va a evaluar la cantidad de vallas que hay en las calles y comparar”, adujo Isa.

Samir Chami Isa, junto a los periodistas Adalberto Grullón y Starlin Montero, durante entrevista realizada en el programa Uno Más Uno. Fuente externa

Errores anteriores

Chamir Isa aseguró además, que el pleno de la JCE trabaja con anticipación en el montaje de las elecciones del próximo año, utilizando la metodología del voto y conteo manual, con la difusión de datos con scaners y con laptops de reservas por si se presentan fallas.

La JCE trabaja para evitar errores como los del 2020, que provocaron la suspención de las elecciones municipales de 2020. Fuente externa

Esto, para evitar traumas como los ocurridos en las fatídicas elecciones del 2020, en las que tuvo que ser suspendido el proceso en plenas votaciones a nivel municipal, por primera vez en la historia del país.

Anunció además, la contratación de técnicos, quienes ya se encuentran en el país, para vigilar y montar todo el proceso, en busca de llevar elecciones transparente y sin contratiempos.