JCE confía el próximo mes reciba 1,167 MM primarias

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) confió en que en el mes de septiembre recibirá los RD$1,167 millones para las primarias simultáneas del seis de octubre, tal como se comprometió el gobierno, al explicar que sometieron un presupuesto razonable al cual las autoridades no hicieron objeción.

Julio César Castaños Guzmán explicó que el presupuesto de las primarias quedó en RD$1,408 millones, de los cuales los partidos aportarán RD$241 millones de los recursos que reciben del Estado, quedando un restante de RD$1,167 millones, cantidad que sería, a su vez, la suplida de forma íntegra por el Gobierno Central.

“Eso nadie lo ha discutido, la Junta presentó un presupuesto razonable, estándar con especificaciones de gastos concretadas que fue aceptada por los partidos y la Dirección de Presupuesto no le puso ninguna objeción”, expresó Castaños ante la inquietud periodística de que aún no cuentan con esos recursos.

Recordó ya la JCE había invertido en los equipos informáticos (hardware) del Voto Automatizado RD$ 1,008 millones, los cuales están ya en los almacenes.

Prudencia. En cuanto a la precampaña, Castaños Guzmán llamó a la prudencia y equilibrio de los precandidatos a los fines de no tener que tomar medidas cautelares por violar la Ley Electoral en materia de propaganda. “No quisiera la Junta Central Electoral apostar a sus inspectores en los peajes e incautar algunos de esos vehículos como medida cautelar, pero si lo tiene que hacer lo va a hacer”, puntualizó el presidente de la JCE en torno a la advertencia que hiciera ese organismo de incautar vehículos o inhabilitar candidaturas que violen la ley.

Educación. En otro punto, Castaños informó que a partir de hoy en 10 plazas comerciales habrá equipos del Voto Automatizado para enseñarle a la gente a cómo votar con este nuevo sistema. Para tales fines iniciarán a las 10:00 am en el Supermercado Jumbo de la avenida Luperón de la capital. También habrá demostraciones en Puerto Plata, La Altagracia, La Romana, San Pedro y otras provincias.

Detalló también que fue movida para el 24 de agosto la prueba regional para evitar afectar la docencia mientras que a nivel nacional están pautadas los días 7 y 8 de septiembre.

Pleno acogerá

El Pleno de la Junta anunció ayer que “acogerá” la snetencia del Tribunal Constitucional que elimina el voto de arrastre.

En espera de notificación

Dijo que una vez le sea notificada la sentencia íntegra, ejecutará las medidas que fueren necesarias para la revisión y adecuación de las normas y actos, fundamentados en el párrafo del artículo 2 de la Ley del Voto Prefencial.