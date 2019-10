JCE contará manual 100% votos PLD nivel presidencial

El Pleno de la Junta Central Electoral anunció ayer que contará manual la totalidad de los votos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el nivel presidencial y que también hará la auditoría forense a los “códigos fuentes y al software” de los equipos, aunque reitera no duda del sistema automatizado utilizado en las primarias del domingo, pero que toma la decisión para una mayor transparencia del proceso.

En rueda de prensa, el presidente del organismo, Julio César Castaños Guzmán, dijo que se comunicaron a las Juntas Electorales de los 157 municipios y el Distrito Nacional, a fin de realizar la auditoría física de los votos de las 7,372 mesas y para lo cual ya han establecido el procedimiento.

Señaló que las Juntas Municipales harán una relación de resultados en cada mesa, de lo electrónico con lo físico, lo que debe hacerse con el 100% de los votos, solo en el caso del PLD y en el nivel presidencial.

Conteo concluye hoy. Castaños manifestó que los trabajos de conteo físico de los votos ya iniciaron y que el plazo que tiene la JCE es para que concluyan hoy a las 6:00 de la tarde.

Agregó que aunque el trabajo es laborioso las Juntas están en la capacidad y la competencia de cumplirlo en el tiempo estimado.

Pero además de eso, dijo que el conteo será hecho con la presencia de los delegados políticos de los partidos y de los candidatos.

“Al final tendremos las satisfacción de que esto necesariamente coincidirá con los resultados ofrecidos por esta junta, como sucedió con el 20% de las mesas que lo tenían previsto para el mismo día de las elecciones”, aseguró.

Para tranquilidad del pueblo. Castaños Guzmán dijo que la decisión fue tomada porque les fue solicitada, para llevar más tranquilidad al pueblo dominicano y para que haya mayor transparencia, ya que no tienen nada que ocultar.

“Esta es una decisión que la hacemos a solicitud de parte. No lo hacemos porque nosotros hubiésemos decidido por nosotros mismos hacerlo así, sino a petición de parte y en el entendido de que este hecho traería más tranquilidad y certeza al pueblo dominicano”, expresó Castaños.

Hará auditoría forense. Sobre la solicitud de la facción del PLD que encabeza el expresidente Leonel Fernández, de hacer una auditoría forense a los “códigos fuentes y al software” utilizados para el conteo automatizado en las 7,372 mesas, Castaños Guzmán dijo que también será hecha.

En su momento, expresó el presidente del órgano comicial, darán a conocer qué compañía hará la auditoría o qué instituciones, cosa que el Pleno del organismo está deliberando.

Reiteró que todo es con el propósito de llevar más tranquilidad a la sociedad respecto de los resultados que ofreció la JCE.

No hay disgusto

El presidente de la JCE dijo que esa entidad no está disgustada porque le estén haciendo reclamos y solicitando aperturas, recuentos e investigaciones. Dijo que es bueno que esta situación suceda, aunque no es la que hubiesen querido que ocurra, porque servirá para que el modelo de voto automatizado termine purgado, comprobado y que si puede usarse como una solución para elecciones venideras.