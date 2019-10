JCE da resultados finales primarias; falta proclamación

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) emitió los resultados finales de las primarias simultáneas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), celebradas el domingo seis de octubre. Ahora la JCE tiene hasta el miércoles 16 para proclamar los candidatos ganadores.

Estos resultados incluyeron el conteo manual del nivel presidencial del PLD, según había sido dispuesto por el Pleno de la institución, con un resultado final de 911,324 votos para Gonzalo Castillo y 884,630 votos para Leonel Fernández.

Sin embargo, ambas cifras difieren del conteo automatizado en el cual Castillo obtuvo 911,923 votos para una diferencia de 599.

Mientras que Fernández en el automatizado sacó 885,233 en el manual fueron 884,630 para un restante 603. La JCE no explicó esa incongruencia.

Se recuerda que la JCE decidió contar manualmente los votos presidenciales del PLD ante la denuncia de manipulación del sistema por parte del expresidente Leonel Fernández, quien también ha solicitado una auditoría forense al software y equipos del voto automatizado.

En el PRM los votos presidenciales no fueron contabilizados de forma manual puesto que sus resultados no son objetos de reclamación. Por tanto la JCE ratificó como ganador al candidato Luis Abinader con 283,393 sufragios frente a Hipólito Mejía con 80,951.

Delegados. Al respecto, el suplente del PLD ante la JCE, Danilo Díaz, dijo que se esperaban los mismos resultados luego del conteo manual, ya que no hubo manipulación como se ha denunciado.

Dijo que en las elecciones no hubo quejas y que fruto de eso es que no fueron impugnadas ninguna de las 7,372 mesas instaladas.

“Ellos no tenían 7,372 tarados en las mesas, no los tenían como para decir que en las mesas pasó tal cosa y dónde están sus delegados, no hubo ni una sola impugnación en ninguna de las mesas ”, expresó Danilo Díaz.

Seguirán. Mientras que Fernando Fernández, representante de Leonel, advirtió que continuarán sus reclamos hasta el final, tras afirmar que la JCE no es un juez imparcial y que durante el proceso así lo demostró.

“El candidato del presidente de la Junta Central Electoral tiene nombre y apellido y ese es Gonzalo Castillo”, manifestó Fernández, tras declarar que la JCE no puede administrar el proceso electoral venidero del 2020.