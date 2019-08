JCE dice en proceso cancelación cédula César El Abusador

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dispuso una investigación sobre la duplicidad de cédulas del supuesto narcotraficante César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, a los fines de determinar la situación de su identidad y la aparente falsedad de parte de la documentación vinculada al mismo.

Informó que de forma preliminar existen dos cédulas que presentan fotografías que corresponden a la misma persona: la cédula 001-0972783-4, con el nombre de César Emilio Peralta, y la cédula número 225-0076455-4, con el nombre de Eduardo Saldaña Rodríguez. No obstante, la correspondiente al nombre Eduardo Saldaña Rodríguez se encuentra en un estatus no activo y nunca ha sido renovada. Igualmente, esa cédula no presenta actos civiles derivados de la misma y en la actualidad se encuentra en proceso de cancelación, como resultado de su estatus.

La investigación incluye la determinación de la aparente falsedad de parte de la documentación usada para fines de dichas cédulas, así como la situación del resto de los datos biométricos asociados de las mismas.