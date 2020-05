JCE evalúa extender horario de votación y dividirlo por género

La Junta Central Electoral (JCE) evaluará las propuestas de extender el horario de votación por dos o tres horas más y dividirlo por mujeres y hombres para las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio, ideas que fueron planteadas por los bloques que encabezan el PRM y la Fuerza del Pueblo (FP) durante la reunión que sostuvo el órgano electoral con representantes de 27 partidos políticos para estudiar el protocolo sanitario a implementar ante la pandemia de Covid-19.

En contraste con el habitual horario de votación de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde que se ha utilizado en las últimas elecciones, la propuesta del Partido Revolucionario Moderno contempla que el sufragio empiece a las 6:00 de la mañana y concluya a las 7:00 de la noche y que hombres y mujeres voten de forma separada.

Este partido opositor reitera que la JCE debe considerar las sugerencias de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y médicos especialistas dominicanos sobre el protocolo de salud durante los comicios.

Por su lado, la FP y aliados plantean que la votación sea en dos tandas de seis horas cada una, que serían de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde para las mujeres y de 1:00 de la tarde a 7:00 de la noche para los hombres.

La FP también recomienda a la Junta Central Electoral adquirir 5.3 millones de “kits” con mascarillas, guantes y gel o servilletas desinfectantes para cada uno de los electores al llegar al centro de votación y que en estos locales se coloquen rayas con dos metros de distancia para mantener separados a los votantes.

El presidente del PLD, Temístocles Montás, no explicó a los periodistas cuál fue la propuesta que este partido presentó a la Junta, aunque dijo que “en sentido general hubo consenso en estos temas”.

Señaló que los partidos Demócrata Institucional (PDI) y Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) mostraron una posición contraria al sugerir que las elecciones fueran suspendidas por la pandemia de Covid-19.

Votantes en el exterior. El segundo tema de la reunión en la JCE fue el mecanismo para que los dominicanos en el extranjero puedan votar en medio de las restricciones sanitarias que han impuesto muchos de los países de acogida, como Estados Unidos y España.

Aunque el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que la institución está dispuesta a hacer todo lo posible para que se efectúe la votación en el extranjero, reconoció que esas elecciones “necesariamente dependen de la voluntad de los Estados receptores, no de la República Dominicana directamente”.

El partido Frente Amplio propuso que los residentes en el exterior votaran a través de correo electrónico.

Repetir tecnología. Respecto al esquema tecnológico a utilizar en los comicios presidencial y congresuales, Castaños Guzmán indicó que los partidos “parecieron inclinarse mayoritariamente” por aquel que se utilizó en las elecciones municipales extraordinarias del pasado 16 de marzo.

No precisó cuándo sería el próximo encuentro con los partidos para continuar estos temas.