JCE garantiza cuota género en boletas de partidos para 2020

Representantes de entidades que velan por los derechos de la mujer pidieron ayer a la Junta Central Electoral (JCE) que prevalezca la cuota de género en las boletas electorales de los partidos como contempla la ley, lo cual fue garantizado por ese organismo.

El tema salió a relucir durante encuentro entre la coordinadora de Política de Igualdad de Género de la JCE, Rosario Graciano de los Santos, y representantes de la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia), Participación Ciudadana (PC) y el Ministerio de la Mujer.

La reunión tuvo como objetivo tratar las garantías de aplicación de los mecanismos de participación relacionados a la cuota de la mujer en las elecciones generales del año 2020.

De los Santos resaltó que “la institución siempre ha sido defensora de la participación política de las mujeres y da garantía de que se va a cumplir con lo establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley 33-18, referente a que ninguna mujer que no haya pasado por primarias podrá ostentar una candidatura”.

Recordó que “la institución, a través de dicha Comisión, confeccionó un programa de formación para las mujeres a nivel nacional en el cual participó todo el equipo de capacitación de la Dirección Nacional de Elecciones, mostrándole a las mujeres sus derechos conforme a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; y la Ley 15-19 de Régimen Electoral”.

Entre los asistentes estuvieron Magalys Caram, Sonia Díaz, Isabel de la Cruz, Virtudes de la Rosa y Francisco Álvarez, quienes solicitaron a la JCE garantizar que las mujeres elegidas en las primarias del 6 de octubre no sean desplazadas por las reservas de los partidos y que se cubran el porcentaje obligatorio de no menos de un 40% o el 60% donde se alcanzó.