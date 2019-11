JCE plantea voto automatizado junto 100 % conteo manual; Deloitte se va

Luego de anunciar que la firma Deloitte & Touche ya no hará la auditoría forense al voto automatizado debido a los cuestionamientos recibidos, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, solicitó a los partidos buscar una empresa que haga esa investigación.

Asimismo, planteó el uso del voto automatizado en las elecciones municipales del 16 de febrero a que los sufragios se puedan contar ese mismo día de forma manual en el 100 por ciento para menos dudas y que no se aplique donde no haya conectividad.

Consideró como un error no haberlo hecho de esa manera el día de las primarias del 6 de octubre.

Audiencia. Estos aspectos surgieron durante una audiencia de más de seis horas de la JCE con representantes de los partidos para conocer los argumentos a favor y en contra del voto automatizado.

Allí intervinieron 28 organizaciones (24 partidos y cuatro movimientos locales). De estos, 18 favorecieron la implementación del voto automatizado con algunas observaciones tecnológicas; cuatro pidieron que se descartara y los demás dijeron que esperarían los resultados de la auditoría para fijar su posición.

Participaron los delegados de los partidos PLD, PRM, PRD, PRSC, ALPAÍS, PHD, MODA, BIS, PCR, DxC, FA, UDC, PQDC, PLR, PTD, FNP, PASOVE, PAL, PRSD, PDP, PDI, PRI, PNVC, PP, así como de los movimientos políticos MCNPC, MA, MIMCO, CCD y MINPC.

Los que favorecieron fueron PLD, PRD, MODA, PCR, DxC, FA, UDC, PRSC, PLR, PASOVE, PAL, PRSD, PDP, PDI, PRI, PNVC, PP, así como de los movimientos Nosotros Pa´cuando, Águila, Independiente Municipal de Consuelo y Confraternidad Ciudadana.

Los que no favorecieron fueron el BIS, PQDC y PTD, FNP, todos del sector del expresidente Leonel Fernández, quien alega que el voto automatizado fue manipulado en su contra en las primarias del PLD del pasado seis de octubre, por lo cual abandonó ese partido.

En tanto que el PRM, ALPAÍS, PHD, DxC y PDI dijeron que esperarían los resultados de auditoría.

La audiencia inició con Miguel Ángel García, director Informática, quien expuso que el uso del voto automatizado elimina en un 100% los problemas de actas descuadradas, votos nulos y doble votación, y que permite la generación automática del acta de resultados sin dar oportunidad a posibles alteraciones manuales y las estadísticas de votación por género, rangos de edad, porcentaje de abstención, entre otros. Recordó que en el 2016 hubo 98,000 votos nulos y solo en Santo Domingo Este se anularon 100 mesas de votación por errores humanos. García adelantó que la casilla “ninguno” no aparecerá en las próximas elecciones.

Suicidio. Danilo Díaz, del PLD consideró que sería un “suicidio” volver al voto y conteo manual, sobre todo por el voto preferencial que desde el 2002 cuando inició su aplicación ha evidenciado ser un “desastre” a la hora del cuadre. Asimismo defendió el voto automatizado en las primarias, ya que los indicadores básicos de desempeño demostraron que es confiable, seguro, transparente y moderno.

Dijo que el PLD propone que sea usado en las próximas elecciones municipales, congresionales y presidenciales y que además haya conteo manual al 100 por ciento.

Mientras que Orlando Jorge Mera, del PRM dijo que de cara a las próximas elecciones, la JCE debe corregir y sancionar distintas inconductas que se observaron en las primarias como compra de cédulas y de votos y el uso abusivo de recursos del Estado.

Pidió que a la auditoría de los equipos del voto automatizado sean agregados representantes de Participación Ciudadana, la Organización de Estados Americanos y las universidades que examinaron el sistema de votación.

José Miguel Vásquez, del PRD, indicó que de no aplicar el sistema automatizado habría que realizar una reforma constitucional urgente para posponer el voto preferencial, que complica el conteo y cotejo de actas.

Ramón Féliz Madera, por el PRSC, propuso agregar al voto automatizado un lector de huella dactilar, además de la lectura del código de barra de la cédula; que solo sea usado en las candidaturas municipales y de diputaciones, un conteo aleatorio del 30% de los colegios; y que los boletines de resultados inicien dos horas después de concluido el cómputo del último colegio, entre otros aspectos técnicos puntuales.

Los demás partidos que favorecieron el sistema alegaron que el mismo demostró ser ágil, transparente y dieron un voto de confianza a la JCE a quien advirtieron que era difícil conseguir consenso y que no podía echar por la borda la cuantiosa inversión de recursos que se ha hecho.

Dionisio Restituyo del FA, también propuso agregar las huellas dactilares en el sistema. Cree que la imagen del voto automatizado fue afectada por la crisis interna del PLD y que la JCE permitió que se hiciera nacional. Dijo que el problema no era el sistema per se, sino de conductas humanas.

Oposición. En la audiencia se estrenó como delegado el exvicepresidente Rafael Alburquerque, en representación del PTD, quien indicó que el voto automatizado fue “descaradamente manipulado” en las primarias, por lo que insistir en su aplicación generará tensiones y protestas que podrán conducir a una crisis política e institucional.

“No promovamos el caos y asumamos todos la defensa del fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana”, dijo.

Previo a su participación, el presidente de la JCE aprovechó para pedirle excusas públicas a Alburquerque, al revelar que la noche antes de las primarias tuvieron una airada conversación que no terminó en buenos términos. La dispensa fue aceptada.

Los demás partidos opositores al modelo de votación alegaron que este fracasó en las primarias debido a que ocurrieron malas prácticas que ilegitimaron los resultados. Además alegaron que ese sistema es violatorio a la Ley 15-19.

Deloitte. Luego de varias exposiciones, el presidente de la JCE tomó la palabra para anunciar que la firma Deloitte & Touche le había comunicado su intención de no hacer la auditoría, por lo que los partidos deberán buscar mediante consenso otra auditora. “Busquen ustedes y nosotros la vamos a contratar”, dijo.

Previamente Tania Báez, del PQDC, afirmó que la JCE violó la Ley de Compras 340-06 con la contratación de la empresa. Castaños en tono molesto, respondió que la JCE tiene autonomía administrativa, lo cual ratificado por sentencia del Tribunal Constitucional.

“La Junta no ha violado ninguna norma”, expresó, tras calificar como una ligereza las acusaciones.

También reiteró que se consultaron varias firmas, algunas no les interesó la auditoría y Deloitte presentó mejor oferta.

“Nosotros no estamos vencidos” expresó al reclamar que no hay derecho a insultar la dignidad del personal de la JCE y defender la aplicación del voto automatizado. Castaños también se quejó de que se use de forma parcial los informes de Participación Ciudadana sobre las primarias.

En la audiencia también intervinieron 16 secretarios de juntas electorales quienes ponderaron el voto automatizado por la eficiencia y rapidez que significa para el trabajo electoral.

Urgencia. El presidente de la JCE pidió a los partidos entregar sus posiciones hoy por escrito y buscar prontamente quien haga la auditoría forense, ya que la JCE urge definir ese tema debido a que solo faltan 93 días para las elecciones municipales. Explicó que en caso de tener que usar las boletas, hay que organizar la licitación para adquirirlas en 399 formatos diferentes. Además hay que diseñar una campaña educativa y nueva formación del personal de mesa. Igualmente en caso de que se pueda usar el voto automatizado, hay que hacer una serie de ajustes.

Finalmente, Castaños extendió perdón a quienes le han difamado.

Delitos electorales

El presidente de la JCE informó que sostendrá la semana próxima una reunión con el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y el procurador general de la República, a fin de tratar temas de interés y acciones sobre supuestas malas prácticas en procesos electorales que fueron expuestas por algunos de los representantes de partidos. Advirtió que no puede ir a las elecciones de febrero sin el fiscal electoral.

Castaños admitió que las malas prácticas siempre han existido en todos los procesos, pero nadie se ha querellado por compra de votos. Se quejó de que Participación Ciudadana no lo hiciera si lo evidenció en los centros de votación, para luego “ destaparse con un informe” y deslegitimar todo.

Aclaró que la JCE no juzga delitos electorales, que eso es facultad del TSE, mientras que Policía Electoral está para resguardar el orden público en los recintos.