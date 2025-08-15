Junta Central Electoral pospone plazo para recibir registro de afiliados de organizaciones políticas

La Junta Central Electoral (JCE) pospuso el plazo de entrega del registro de afiliados y desafiliados de los partidos políticos, que debe realizarse de manera anual cada 17 de agosto.

Mediante una comunicación enviada a las diferentes organizaciones políticas, el órgano rector indicó que colocará una nueva fecha, luego de definir junto al liderazgo político el borrador del reglamento elaborado para regular este procedimiento.

A continuación la comunicación de la Junta Central Electoral

Muy cortésmente, les informamos que el Pleno de la Junta Central Electoral, en Sesión Administrativa Extraordinaria celebrada en fecha 14 de agosto de 2025 (Acta No. 15-2025), aprobó lo siguiente:

DECISIÓN DEL PLENO JCE

Primero: Posponer el plazo de entrega del registro de afiliados (as) y desafiliados de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, previsto en el Artículo 9 de la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que establece la obligación de estos de realizar dicha entrega anualmente (17 de agosto de cada año) a la Junta Central Electoral, cuya posposición es dispuesta en conformidad con lo previsto en el Artículo 20, numeral 13 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y el Acta Administrativa No. 17-2021 del Pleno de la Junta Central Electoral, hasta tanto el Pleno de este órgano decida lo relativo al borrador de Reglamento de Registro de Afiliaciones y Desafiliaciones que actualmente se encuentra en proceso de consulta y análisis para su aprobación, toda vez que la propuesta de dicho reglamento aborda los aspectos generales de dicho proceso.

Segundo: Ordena que la presente decisión sea públicada en los medios de comunicación de la Junta Central Electoral y notificada a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

