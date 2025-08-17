JCE realiza un buen trabajo en nueva cédula, afirma obispo de San Pedro de Macorís

  • Iván Santana
JCE realiza un buen trabajo en nueva cédula, afirma obispo de San Pedro de Macorís

SAN PEDRO DE MACORÍS. El obispo de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, monseñor Santiago Rodríguez, favoreció la implementación de la nueva cédula y aseguró estar convencido de que, en este proceso, la Junta Central Electoral ha hecho un buen trabajo.

Señaló que esta ha sido una labor eficiente y muy importante para el país, por lo que hay que felicitar el trabajo realizado por el presidente del organismo electoral, Román Jáquez, y todo el equipo que estuvo orientando a la ciudadanía, a las diferentes instituciones, así como a las iglesias católicas y evangélicas, ya que era fundamental dar a conocer el proceso de este documento.

Indicó que esta nueva cédula viene a responder los desafíos, sobre todo las necesidades de cada dominicano, pues se trata de un documento con nuevos estándares y con altos niveles de seguridad.

“Por eso nos alegramos y entendemos que ha sido una gran obra, y esperamos que el pueblo dominicano la acoja como un instrumento de tanta importancia para cada uno de los dominicanos”, expresó el obispo Rodríguez.

Agregó que las obras buenas hay que aplaudirlas y manifestó su deseo de que este documento cumpla con las expectativas y sea útil para los procesos que cada persona necesite realizar.

