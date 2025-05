Jean Alain habla tras su libertad y asegura que nunca debió estar preso

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusado por el Ministerio Público de encabezar un entramado de corrupción administrativa durante su gestión al frente del órgano persecutor, afirmó este jueves que, aunque considera que nunca debió pasar ni un solo día en prisión, ha asumido el proceso judicial con mucha paciencia.

«Han sido cuatro años de privación de libertad, los cuales he asumido con mucha entereza, mucha paciencia, a pesar de que no debí haber estado ni un solo día bajo prisión. Recuerden que yo me presenté voluntariamente y me dejaron bajo arresto», expresó Jean Alain, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenara su libertad.

«Son cuatro años que han sido bastante duros, casi dos de ellos en una prisión, pero todo tiempo se cumple y ya llegó el momento de que estemos en libertad», agregó.

Asimismo, el exfuncionario aseguró que no se excluirá del juicio de fondo, cuyo inicio fue fijado para el 23 de junio de 2025, escenario en el que, según sostuvo, demostrará su inocencia.

«Estaremos en nuestro proceso, que todavía no ha comenzado, a pesar de los cuatro años, y estaremos asumiéndolo con la misma entereza y demostrando nuestra inocencia, demostrando que es un expediente sin ningún tipo de sentido, de sustento», pronunció.

Jean Alain Rodríguez, además, destacó que el tribunal determinó que todo su patrimonio tenía apariencia legal y una procedencia que incluso antecede a su función como procurador.

«Ya el juez de la audiencia preliminar lo dijo: que todo el patrimonio que he devengado junto a mi familia, pues es lícito y de un origen previo a las funciones que ocupé», expresó.

En cuanto a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que ordena a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y a la Procuraduría General de la República cesar el uso en tribunales, medios públicos y plataformas oficiales de la denominación «Operación Medusa» o «Caso Medusa», Rodríguez declaró que esta decisión evidencia que el Ministerio Público ha cometido violaciones “contundentes” al debido proceso.

«Demostraremos las violaciones al debido proceso que ha ocasionado el Ministerio Público, habiendo evidenciado la primera violación con una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenó al Ministerio Público a cesar esas violaciones tan fuertes que han estado haciendo al debido proceso», manifestó.

Otros imputados

Además de Jean Alain Rodríguez, el caso es seguido contra Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Acusación

Los imputados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020). Según el expediente acusatorio, el grupo malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.

El envío a juicio de fondo fue ordenado el 29 de junio de 2023 por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras presentar una síntesis de las líneas de investigación que detallan múltiples actos de corrupción cometidos durante la administración de Rodríguez.

La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas presuntamente involucradas en esta red de corrupción.

