Jean Alain: ¿Qué opina la gente sobre su permanencia en prisión?

Jean Alain Rodríguez es el principal imputado en el caso Medusa

Tras la variación de la medida de coerción a imputados de distintos casos de corrupción que se llevan a cabo en el país, y que pasarán de medida de coerción a arresto domiciliario, ciudadanos del Gran Santo Domingo consideran que lo mismo deberían hacer con el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez.

Los casos de corrupción, Antipulpo, Coral, Coral 5G y Medusa, han sido objeto de variación en la medida de coerción a la mayoría de los respectivos imputados, sin embargo, al exprocurador aún se le mantiene sin variación luego de cumplir el tiempo estimado de prisión preventiva, a lo que los ciudadanos le expresaron a este medio que ya es tiempo de que sea enviado a su hogar.

«Si a los otros que también estaban en prisión lo enviaron a su casa, ¿por qué no lo hacen también con él (Jean Alain), ya él tiene más de un año en la cárcel, que lo envíen para su casa en lo que se averigua el caso», dijo Margaret Rodríguez, ciudadana de Santo Domingo.

Jean Alain Rodríguez

«Yo no sé si él es culpable o no, pero lo que no es justo es que un hombre que ya cumplió el tiempo de prisión preventiva que se le impuso, siga en la cárcel, deberían enviarlo a su casa para que pase Navidad con su familia», sostuvo Joselín Melo, ciudadana Santo Domingo.

Le invitamos a leer: Yván Lorenzo: consulados dominicanos en Haití son fábricas de millonarios

En tanto que otros expresaron que al exprocurador no se le varía la medida no necesariamente por lo que hizo, sino por diferencias personales con el alto mando de la Procuraduría General de la República.

«Jean Alain está todavía en prisión no es por lo que dicen que él ha hecho, sino porque tiene sus diferencias con Miriam Germán, porque cuando él estaba antes donde está Miriam ahora, él la maltrató, y ella al parecer lo tomó personal», expresó Ramón Cabrera, ciudadano de Santo Domingo.

De al menos 20 personas involucradas en 4 grandes casos de corrupción administrativa como lo son Antipulpo, Coral, Coral 5G y Medusa, sólo 8 están en prisión.