Jean Alain se defiende y condena el trato que ha recibido por parte del Ministerio Público

El exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, condenó este marte la forma en como ha sido tratado desde el inicio del proceso que se le sigue por supuesta corrupción administrativa en el denominado caso Medusa.

Además, al momento de hacer uso de la palabra en la parte final de la audiencia preliminar del sonado caso, Rodríguez reiteró su inocencia ante el tribunal, y recordó los episodios familiares que ha tenido que atravesar mientras se encuentra encarcelado.

“Los últimos cinco años han sido muy duros, llenos de ataques (…) Durante este proceso he perdido mi abuela, mi hermano murió de cáncer, mi padrastro murió de un infarto, mi padre biológico enfermó y fue llevado a una clínica mientras me observaba en la televisión que me paseaban esposado, con casco y chaleco antibalas. Luego de estar en la clínica murió”, dijo el exprocurador.

Jean Alain Rodríguez aprovechó para defenderse punto por punto de las acusaciones por parte del Ministerio Público a quienes califica de «verdugos», así como otros epítetos.