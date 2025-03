Jean Carlos Simó publica video de Marola Guerrero y su hija acompañado de contundente mensaje

El instructor de fitness Juan Carlos Simó publicó un video en sus redes sociales expresando sus disculpas publicas a la comunicadora y madre de su hija, Marola Guerrero.

«Quiero aprovechar este espacio para dirigirme a todas las personas que se han visto afectadas por mis acciones y en particular, a la persona a la que he herido profundamente con mi comportamiento, a la mujer que amo, la madre de mi hija; Mariel C. Guerrero», indicó.

Simó expresó un «profundo arrepentimiento» por las imágenes y comentarios que han circulado en redes sociales no reflejan el respeto y los valores que quiere representar para su familia.

«Mi conducta ha causado dolor, y por eso quiero pedir perdón, no solo a la persona que más he lastimado con mi desacertado proceder, sino a todas las personas que me rodean, a aquellos que apostaron a mí y a todos los que de alguna forma se han sentido decepcionados por esta situación en el aspecto personal, familiar y profesional», mencionó.

Por su parte, la comunicadora deportiva Laura Bonnelly se pronunció sobre su vinculación sentimental con Juan Carlos Simó, en una entrevista con la comunicadora Miralba Ruiz, en donde aseguró que este le dijo que tenía 6 meses separado de su anterior pareja y madre de su hija más pequeña.

“Te voy a contestar y voy a ser honesta contigo y quiero que sepan que es la única vez que voy hablar del tema, esa persona me había dicho que tenía más de 6 meses separado de su antigua relación”, expresó Bonnelly.

Bonnelly habría confirmado su relación con él tras verse en el ojo público.