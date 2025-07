Jean Pumarol atacó a sus víctimas sin mediar palabra, según testimonio

Una de las cinco personas que resultaron heridas a manos de Jean Andrés Pumarol Fernández relató al Ministerio Público los minutos de terror que vivió el pasado martes 23 de julio en el apartamento 3 del edificio Condominio Dorado IV, ubicado en el sector Naco, Distrito Nacional, mientras cumplía con sus funciones como trabajadora doméstica.

Según narró María Teresa Fabián, entre las 4:30 y 5:00 de la tarde, Pumarol tocó la puerta de la residencia de Yolanda Handal Abugabir —la víctima mortal del ataque— y, al abrirle, este le propinó varias estocadas en el cuerpo, sin mediar palabra.

«La señora Yolanda Handal Abugabir me ordenó que abriera la puerta. Yo, siendo una empleada al fin, recibí órdenes y de inmediato abrí la puerta, y cuando abro la puerta, de inmediato estaba un joven con dos cuchillos en las manos y, sin mediar palabras, me entró a cuchillazos, agrediéndome por varias partes de mi cuerpo, me tiró al piso», declaró la dama durante un interrogatorio realizado por miembros del órgano persecutor.

Teresa Fabián manifestó que, en medio del forcejeo con el atacante, logró llegar hasta una de las habitaciones de la vivienda, donde tomó una almohada, pero aun así no pudo quitárselo de encima, y este continuaba agrediéndola.

«Luego se fue y agredió a la Yolanda Handal Abugabir, y al yo tratar de salir por la puerta, estuve que defenderme, pero este continuaba tirándome por las manos. Ahí, al yo tratar de salir, vi cómo había matado a la perrita de la casa«, pronunció la víctima.

Agregó que logró escapar del lugar corriendo por las escaleras de una de las salas hasta la puerta del frente, donde fue asistida por el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

«Luego de eso me asistieron y me trasladaron hasta el Hospital Salvador Gautier y me dieron más de 100 puntos«, dijo María Teresa Fabián.

Otros heridos

Además de María Teresa Fabián, también resultaron heridos Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos.

Por el crimen el Miniterio Público solicita a la Ofinona de Servicio de Atencion Permantente del distrito Nacional que al imputado se le imponga prision preventica, y así garantizar su presencia durante el proceso judicial, conforme al artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Penal.

El MP imputa a Pumarol Fernández, de 30 años de edad, la violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican y agravan el homicidio voluntario; el artículo 2 sobre tentativa de homicidio, y el artículo 309, que sanciona las heridas y la violencia voluntaria. También, violaciones a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el uso de armas blancas con fines delictivos.

