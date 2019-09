Jefe de ONU urge planes nuevos para crisis clima

Bajo el argumento de que la humanidad está en guerra con el planeta, el director general de Naciones Unidas no piensa permitir que cualquier líder mundial hable sobre cambio climático en la “cumbre de acción” especial del lunes.

Únicamente aquellos con planes nuevos, específicos y atrevidos podrán subir el estrado y acaparar la atención de un planeta cada vez más caliente, afirmó el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres.

Así que Brasil, Arabia Saudí y Polonia pueden quedarse en sus asientos. “Ahora sólo puede hablar gente que presente medidas positivas. Ese es el boleto”, dijo Guterres. “Si tienen malas noticias, mejor ni vengan”.

Para resaltar la gravedad del problema, la Organización Meteorológica Mundial de la ONU difundió el domingo un reporte científico que demuestra que durante los últimos años se han incrementado el calentamiento, el nivel del mar y la contaminación por dióxido de carbono.

Las propuestas de Brasil, Polonia y Arabia Saudí para combatir el cambio climático no cumplieron con los requisitos, por lo que no están en el programa de la cumbre del lunes. Estados Unidos ni siquiera se molestó en presentar una, según un funcionario de Naciones Unidas que habló bajo condición de anonimato.

El parámetro ni siquiera es tan alto: Los líderes de 64 países, la Unión Europea, más de una decena de compañías y bancos, algunas ciudades y un estado presentarán planes durante la Cumbre de Acción Climática de la secretaría general. Guterres desea que los países tengan niveles neutrales de carbono para 2050 —en otras palabras, no liberarán más gases invernadero a la atmósfera de los anualmente son liberados por las fábricas y compañías tecnológicas.

El domingo, 87 naciones del mundo se comprometieron a cumplir con los límites de emisiones de dióxido de carbono establecidos en uno de los objetivos climáticos más estrictos de la comunidad internacional.

Hay una sensación de urgencia, subrayó Guterres, porque “el cambio climático es el problema que define nuestra era”. “Por primera vez, existe un serio conflicto entre las personas y la naturaleza, entre las personas y el planeta”, declaró el funcionario. El secretario general de la ONU quiere que los países se comprometan a no crear nuevas plantas de energía de carbón después de 2020 y a reducir la contaminación por carbono en un 45% en el próximo siglo. El objetivo de la cumbre es hallar nuevas propuestas ecológicas un año antes del plazo de 2020 establecido en el acuerdo climático de París de 2015.