Jeison Rosario busca hoy tres títulos mundiales en EU

El dominicano Jeison “Banana” Rosario realizó una amplia preparación para su combate de hoy por tres título contra el súper campeón mundial del peso medio junior de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, el estadounidense Julian –J. Rock-Williams en combate en Filadelfia.

“Estoy fuerte, motivado y confiado”, declaró el dominicano en el marco de la rueda de prensa celebrada ayer en el Centro Liacouras de la Universidad de Temple en Filadelfia.

“No estoy presionado y siento que me ha llegado la oportunidad por la que siempre he trabajado y la aprovecharé al máximo”, añadió “Banana” Rosario.

El boxeador de la República Dominicana intentará hacerse con los títulos del peso mediano junior (154 libras) de la AMB, la FIB y la Organización Internacional de Boxeo (IBO), todos en poder de Williams.

“Estoy consciente de que pelearé con el público en contra, pero esto no es nuevo, estoy acostumbrado a combatir fuera de mi país”, dijo Rosario, quien posee récord de 19 victorias, con 13 nocauts y una derrota.