Jen Pawol: la umpire que hará historia al debutar en las Grandes Ligas

Este fin de semana, el béisbol de las Grandes Ligas vivirá un momento histórico. Jen Pawol, exjugadora de sóftbol y pionera del arbitraje, se convertirá en la primera mujer en dirigir un partido oficial de temporada regular en la MLB.

Su debut será en la serie entre los Miami Marlins y los Atlanta Braves: el sábado 9 de agosto estará en las bases y, un día después, tomará el rol principal detrás del plato en el Truist Park de Atlanta.

Un logro tras ocho años en Ligas Menores

Con 48 años y ocho temporadas de experiencia en las Ligas Menores, Pawol llega a la cima tras un recorrido marcado por la perseverancia. En 2024 ya había hecho historia al convertirse en la primera mujer, desde 2007, en arbitrar partidos de entrenamiento de primavera, participando en el duelo inaugural de la Grapefruit League entre los Houston Astros y Washington Nationals.

“Este logro histórico es un reflejo de su trabajo arduo, dedicación y amor por el juego”, expresó el comisionado de la MLB, Robert Manfred Jr., destacando que su trayectoria “es un ejemplo para mujeres y niñas que aspiran a ocupar roles dentro del campo”.

De atleta a árbitra profesional

Oriunda de Nueva Jersey, Pawol fue destacada jugadora de sóftbol y fútbol en la West Milford High School. Más tarde integró la selección nacional femenina de béisbol en 2001 y obtuvo una beca deportiva en la Universidad de Hofstra, donde fue elegida tres veces al equipo ideal de conferencia.

Su camino hacia el arbitraje comenzó casi por casualidad: “Después de una gran carrera competitiva, solo jugar localmente no me llenaba. Vi al árbitro y pensé: ‘Eso es lo que quiero hacer’”, recordó.

En 2010 empezó a arbitrar sóftbol universitario (NCAA) y, tras asistir a un campamento de prueba de la MLB, fue aceptada en la Umpire Training Academy en Florida. Su debut profesional llegó en 2016, en la Gulf Coast League.

Rompiendo barreras en el deporte estadounidense

El béisbol se suma así a otras ligas que ya han abierto sus puertas a mujeres árbitras:

NBA: Violet Palmer debutó en 1997.

NFL: Sarah Thomas se convirtió en oficial de campo en 2015.

Fútbol internacional: Stéphanie Frappart dirigió en el Mundial de 2022, y Rebecca Walsh debutó en la Premier League en 2023.

En contraste, la NHL aún no ha incorporado mujeres en partidos oficiales.

El estreno de Jen Pawol no solo es un hito para la MLB, sino también una señal de cambio hacia una liga más inclusiva y diversa, inspirando a futuras generaciones a ocupar un lugar en la élite del béisbol.

