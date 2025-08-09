Jen Pawol rompe la barrera de género como la primera umpire en un juego de temporada regular

Jen Pawol hizo historia como la primera mujer umpire en trabajar en un juego de temporada regular en las Grandes Ligas.

El tan esperado debut de Pawol se produjo como umpire de primera base en el primer juego de una doble cartelera entre los Bravos de Atlanta y Marlins de Miami. Disfrutó de una primera entrada tranquila, observando cómo el lanzador derecho de los Bravos, Hurston Waldrep, ponchó a los dos primeros bateadores antes de que el dominicano Agustín Ramírez conectara una línea al tercera base Nacho Álvarez.

Los Bravos también fueron retirados en orden por el lanzador derecho de Miami, Ryan Gusto, en la parte baja de la primera entrada, sin que se necesitaran decisiones de Pawol en la primera base.

Como umpire de primera base, Pawol tuvo la responsabilidad de revisar las manos de Waldrep en busca de sustancias extrañas después de la entrada. Durante ese breve encuentro, también pareció recibir un cálido saludo del receptor de los Bravos, Sean Murphy, en su camino al dugout.

Pawol trabajará en la tercera base en el segundo juego de la doble cartelera del sábado por la noche. Estará en el centro de atención cuando llame los lanzamientos detrás del plato en el juego final de la serie el domingo.

