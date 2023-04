La presentadora de televisión Jenn Quezada confirmó este lunes que está a la espera de una nueva creatura.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde lo calificó de “bebé arcoíris”, el cual es el hijo que nace luego de la pérdida de un anterior durante el embarazo.

“Sí, estoy embarazada y estoy muy agradecida con Dios. Me envió mi bebé arcoíris”, escribió Quezada.

La publicación la acompañó de un video con el tema “Llegaste tú” de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra.

Esta confirmación se da luego de que su esposo Chris explotara contra ella después de que ésta supuestamente le hiciera “show” en una fiesta en la que se encontraba trabajando.

¨Me hiciste un show manita frustrada, loca vieja. Deje su loquera manita ahora va aprender a la mala a controlar sus loqueras ridícula¨, posteó.

¨Tienes tres meses de embarazo y andas de loca en la calle mientras yo estoy trabajando, buena loca, ya me doy cuenta porque te dan tu banda loquita. Y como esta es la único manera que coges vergüenza pues tomaaa!¨, concluyó su mensaje.

Luego de varias horas lo eliminó y se disculpó públicamente por haberse expresado de esa manera, echándole la culpa al alcohol.

¨Me disculpo públicamente no fue en la manera correcta de expresarme de esas forma. Cometí un error influenciado por el alcohol, nunca en mi vida había hecho eso, realmente no estuve pensando en el momento. Gracias a las personas que me corrigieron, todos cometemos errores y he visto peores casos¨.

Se recuerda que Jenn y Chris se casaron en agosto del año pasado en Nueva York.