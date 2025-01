Jennifer Aniston reveló el secreto detrás de su nueva figura

Jennifer Aniston, reconocida actriz de 55 años, ha experimentado una notable transformación física que atribuye a un enfoque innovador en su rutina de ejercicios. Según detalló el medio People, la estrella de Friends asegura que su colaboración con el programa de entrenamiento de bajo impacto Pvolve ha sido clave para redefinir su cuerpo y mejorar su bienestar general.

“Nunca había tenido este tipo de definición”, afirmó Aniston, refiriéndose a los resultados obtenidos con este método, que trabaja músculos profundos y menos conocidos del cuerpo.

En una entrevista exclusiva con People, la actriz explicó que este programa no solo ha cambiado su físico, sino también su perspectiva sobre el ejercicio. Contrario a la creencia popular de que el esfuerzo físico debe ser doloroso para ser efectivo, la actriz enfatizó: “Puedes tener resultados sin dolor”.

Este enfoque, según ella, dijo que se aleja del tradicional “no pain, no gain” y le ha permitido disfrutar de sus entrenamientos sin sentir intimidación o agotamiento extremo. Además, destacó que el programa se adapta a las necesidades individuales, permitiéndole realizar sesiones más cortas cuando no se siente al 100%.

Una rutina matutina que prioriza la salud

El compromiso de Jennifer Aniston con su bienestar no se limita al ejercicio. Según informó People, la actriz comienza cada mañana con una bebida que considera esencial para su salud. Su receta incluye colostro ARMRA, agua a temperatura ambiente y el jugo de un limón entero. Durante los meses más fríos, añade ingredientes como jengibre y miel de Manuka, que, según explicó, benefician la digestión y fortalecen el sistema inmunológico. “Es delicioso cuando se sirve caliente”, comentó.

Este hábito matutino refleja su enfoque integral hacia el cuidado personal, que abarca tanto la alimentación como el ejercicio y el descanso. Aniston, quien disfruta compartiendo consejos de salud y bienestar, afirmó que le apasiona aprender y transmitir información útil sobre estos temas.

Qué es Pvolve, el programa que usa Aniston

El programa Pvolve, con el que Aniston colabora activamente, se ha convertido en una parte fundamental de su rutina. Este método de bajo impacto se centra en movimientos funcionales que fortalecen el cuerpo desde adentro hacia afuera, trabajando músculos pequeños y profundos que a menudo se pasan por alto en otros entrenamientos.

Según la actriz, este enfoque ha sido más efectivo que cualquier otro ejercicio que haya probado en el pasado. “Es un entrenamiento realmente agradable que no me intimida ni me hace sentir que lo estoy temiendo”, explicó.

Un desafío para el Año Nuevo

De cara al 2025, Pvolve ha lanzado un desafío inspirado en la rutina de Jennifer Aniston, diseñado para motivar a las personas a adoptar hábitos saludables en el nuevo año. Según detalló People, el reto consiste en realizar cuatro entrenamientos semanales durante seis semanas.

Aniston describió estas sesiones como divertidas y accesibles, y animó a quienes buscan un cambio a probar el programa. “Es algo que te das a ti mismo, y te sentirás genial después de seis semanas”, aseguró.

El enfoque de Jennifer

A lo largo de los años, Aniston ha perfeccionado su enfoque hacia la salud y el bienestar, combinando ejercicio, alimentación y cuidado mental. Según informó People, la actriz considera que cuidar de uno mismo es una prioridad absoluta y ha aprendido a escuchar las necesidades de su cuerpo. Este compromiso con su bienestar no solo le ha permitido mantenerse en forma, sino también inspirar a otros a adoptar un estilo de vida más saludable.

La transformación física y mental de la artista es un testimonio de los beneficios de un enfoque equilibrado y sostenible hacia el ejercicio y la salud.