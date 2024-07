Desde sus inicios como bailarina en el Bronx hasta convertirse en un ícono pop, Jennifer López cautiva con su talento y determinación. Los desplantes con empleados y azafatas, a quienes no les dirige la palabra. El lado más desconocido de la estrella y sus romances mediáticos.

“Mi mamá siempre me dijo que si trabajas duro puedes lograr cualquier cosa. Y es verdad. Es una de las cosas más verdaderas que existen”, contó la superestrella en una entrevista. Gracias a su gran ética de trabajo se convirtió en un ícono pop del baile y la música y la actriz latina mejor pagada de todos los tiempos. Su imagen ocupa a menudo los tabloides debido a sus logros profesionales, pero también a su estilo de vida jet-set y sus múltiples matrimonios, expuestos bajo la lupa. Sin embargo, detrás de esa imagen pública hay facetas desconocidas de la gran JLo que hoy cumple 55 años.

Bailarina en el Bronx

Jennifer Lynn Lopez nació el 24 de julio de 1969 en el Bronx, Nueva York, hija de una maestra y un especialista en informática. Sus padres, ambos puertorriqueños, fueron traídos a los Estados Unidos durante su infancia y se conocieron en la Gran Manzana. Jennifer y sus hermanas tuvieron una educación estable y de clase media. Pero ella siempre soñó con ser una superestrella. A los 5 años comenzó a tomar lecciones de canto y baile. Además de ser una artista en potencia, también era una colegiala súper católica que asistió ocho años a la escuela católica Holy Family, ubicada en el Bronx. En la escuela era una atleta increíble y participaba en atletismo y tenis, aunque también tenía curiosidad por ser abogada.

A los 18 años, dejó la casa de sus padres y trabajó en un despacho de abogados, mientras por las noches tomaba clases de baile. Su gran oportunidad llegó cuando le ofrecieron un trabajo como Fly Girl en la comedia In Living Color (1990), y fue donde dio sus primeros pasos en la fama como miembro del grupo de baile hip-hop. Después de dos años en el show, López pasó a bailar para la famosa cantante Janet Jackson. Su primera película importante fue Mi familia (1995), y su carrera se aceleró cuando interpretó a la fallecida cantante tejana en la película que la homenajeó, Selena (1997).

La guerra con su primer marido

El primer marido de Jenny from the Block fue un camarero llamado Ojani Noa, durante nueve meses de 1997 a 1998. Después de su separación, ella se hizo más rica y famosa, y él parecía decidido a sacar provecho de su conexión con la superestrella. En 2006, Noa planeaba publicar un libro exponiendo su verdad sobre la vida con JLo. Pero la actriz y sus abogados entablaron una demanda para impedir la publicación del libro, ya que publicarlo violaría un acuerdo que Noa hizo con López en 2005. Ese acuerdo le impidió revelar cualquier información sobre su matrimonio con Jennifer que pudiera resultar en una ganancia financiera. Luego tuvo que volver a llevar a Noa a los tribunales, y demandarlo por 10 millones de dólares después de que Ojani intentara comercializar el video de la luna de miel de la pareja.

Con su primer marido, Ojani Noa, tuvo una dura disputa judicial. Foto/fuente externa.

Sin pelos en la lengua

Las estrellas de Hollywood suelen ser bastante diplomáticas, pero no es el caso de JLo que a la hora de opinar de sus colegas no tiene reparos. En su historial se le ha preguntado sobre varias actrices de primer nivel, y la chica del Bronx no se contuvo en lo más mínimo. López, quien protagonizó Selena, dijo que la idea de que la película fue ofrecida por primera vez a Salma Hayek era “una mentira absoluta”, y agregó: “Si eso es lo que ella hace para conseguir publicidad, entonces eso es lo suyo”. En cuanto a Cameron Diaz, la llamó: “Una modelo afortunada a la que se le han dado muchas oportunidades y sólo desearía que hubiera hecho más”. Hablando de Winona Ryder, dijo: “La nominan a los Oscar, pero nunca escuché a nadie en el público o entre mis amigos decir: ‘Oh, la amo’”. Tampoco fue muy generosa con Madonna, al decir: “¿Creo que es una gran actriz, no?”. Pero es posible que Gwyneth Paltrow se haya llevado la peor parte: “Lo juro por Dios, no recuerdo nada en lo que ella actuó”, dijo Lopez.

Marc Anthony y Jennifer Lopez estuvieron casados durante 10 años. Hoy tienen una gran relación (Photo by James Devaney/WireImage).

Jennifer generó varias enemigas entre las celebridades, pero su mayor contrincante es Mariah Carey. A principios de 2000, Mariah Carey concedió una entrevista y cuando se le preguntó sobre Lopez, Carey respondió con una sonrisa: “No la conozco”. Ella no estaba diciendo que no la conocía en persona, sino que nunca había oído hablar de la cantante. Esas tres palabras se convirtieron en un meme, lo que obligó a López a responder en múltiples ocasiones. “Sé que he leído cosas que ella dijo sobre mí que no fueron las mejores, pero nunca nos conocimos”. En 2016 JLo cambió de rumbo y afirmó que ella y Carey se habían “visto muchas veces”. Pero Mariah se mantuvo firme reafirmando: “No la conozco. ¿Qué se supone que debo decir?” Lo cierto es que existió un incidente entre López y Carey que originó toda esta guerra; su enemistad se debe al presunto robo por parte de López de elementos de las canciones If We y Loverboy, dos canciones que Carey grabó para la banda sonora de su película Glitter, y los usó en la versión del álbum y en el remix de su canción I’m Real.

Miss cero empatía

Según cuentan desde su entorno, JLo “no es la mujer más empática del planeta”. Una persona cercana contó: “Ella no habla con los vendedores, ni con el personal de restaurantes u hoteles, ni con los asistentes de vuelo. Sólo se dirige a través de sus asistentes”. Durante un vuelo de United Airlines en primera clase, una azafata le preguntó a la superestrella si podía traerle una bebida: “Pero Jennifer se negó a reconocerme. Me dio vuelta la cabeza y le dijo a su asistente personal: ‘Por favor, dígale que me gustaría una Coca-Cola Light con limón’”. En 2012, una empleada doméstica que trabajaba en un hotel en Alemania afirmó que le pidió un autógrafo a JLo cuando la estrella se hospedaba allí; la criada afirmó: “Soy una gran admiradora, así que tomé todo mi coraje y toqué el timbre para conseguir un autógrafo. Dos asistentes rechazaron la solicitud. Un día después, la empresa de limpieza que me contrató, me dijo que llamaron del hotel para decirles que la señora López se había quejado, y me despidieron allí mismo, por teléfono”. López lo negó con un tuit: “Vamos, pensé que me conocían mejor que esto. Nunca haría que despidieran a nadie por un autógrafo”.

Una verdadera atleta

Durante un típico concierto suyo, JLo baila casi sin parar durante dos horas y cuando graba un video puede hacerlo durante todo el día. Por lo tanto, no debería sorprender que tenga la resistencia física necesaria para soportar todo eso, pero también aplica esos dones físicos a otras actividades atléticas más competitivas. En sus memorias de 2015, True Love, JLo se jactó de haber terminado un triatlón, escribiendo: “Ahora comprendo, nunca antes había practicado un triatlón. Había corrido 10 km cuando tenía 12 años, pero nunca nada parecido a un triatlón”. Y su tiempo en el Triatlón Nautica Malibu, que comprende 750 m de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera a pie, fue de 2 horas, 23 minutos y 28 segundos.

Su amor por los deportes también se ve en sus inversiones: Jennifer y su exmarido Marc Anthony son copropietarios de los Miami Dolphins junto con Gloria Estefan y Emilio Estefan Jr., y las hermanas Venus Williams y Serena Williams.

Una escena de Gigli, una pésima película que marcó el inicio del romance entre JLo y Ben Affleck. Foto/fuente externa.

Bennijer: la historia de amor de nunca acabar

Han pasado dos décadas desde que comenzó una de las historias de amor más notables de Hollywood: Jennifer López y Ben Affleck. Su romance en forma de montaña rusa cuenta con más de 20 años de duración. La pareja salió durante dos años y provocaron un frenesí en la prensa con su relación. Pero luego se separaron. Después de su ruptura, tanto López como Affleck buscaron otras relaciones y formaron sus propias familias. Jennifer estuvo casada con Marc Anthony de 2004 a 2014 y son padres de los gemelos Max y Emme, que llevan sus nombres en honor a los personajes de Dragon Tales (1999). Mientras que Ben estuvo casado con Jennifer Garner de 2005 a 2018 y tienen tres hijos juntos: Violet, Seraphina y Samuel.

Jennifer López y Ben Affleck se conocieron en 2002 en el set de su película Gigli, que fue un gran fracaso. En ese momento, ella estaba casada con su segundo marido, Cris Judd, de quien se divorció en 2003. JLo y Affleck hicieron público su romance poco después. “Cuando conocí a Ben sentí: ‘Okey, es acá, esto es todo”, se sinceró la actriz. El dúo se convirtió en una de las parejas más importantes de Hollywood y una de las primeras en recibir un nombre de pareja híbrido: “Bennifer”.

La primera vuelta de su relación se terminó porque no soportaron el acoso de los paparazzis (Getty)

En noviembre de 2002, ella reveló su compromiso con el actor, describiéndolo como “tradicional, pero también de una manera muy espectacular, como por supuesto lo haría Ben… fue muy, muy hermoso”. Affleck le propuso matrimonio con un anillo solitario de diamantes rosas de Harry Winston hecho a medida que él mismo eligió. En su entrevista, Jennifer describió a su entonces prometido como “brillante e inteligente… Amoroso. Encantador. Afectuoso”, y agregó que su madre lo aprobaba. “Lo admiro en todos los sentidos”, dijo. También reconoció que algunas personas consideraban improbable su relación, pero señaló que se habían unido por una educación similar: “Hemos hablado de esto muchas veces, y hablamos de cómo la gente lo ve con… un tipo de persona y yo con otro tipo de persona, y los dos juntos pensamos, ‘¿Cómo pasó eso? Y como somos más parecidos y tenemos el mismo tipo de origen, el mismo tipo de educación, el mismo tipo de familia y el mismo tipo de casa”.

A principios de 2003, López y Affleck eran una de las parejas de Hollywood más populares y eran perseguidos por los paparazzi. Ella incluso reconoció su notoriedad en el video musical de su canción Jenny from the Block, que presentaba fotografías de paparazzi de ella y Affleck haciendo de todo, desde bombear gasolina hasta descansar juntos en un yate: “No intentamos tener una relación pública. Simplemente estábamos juntos en el nacimiento de la prensa amarilla y fue como ‘Dios mío’. Fue mucha presión”, dijo ella a People. JLo declaró que el circo mediático que rodeaba su relación con Affleck era “una locura”. Y agregó refiriéndose a lo que permiten las redes sociales: “Ahora al menos puedo mostrarles un poco quién soy. En aquel entonces la gente creía en todo lo que leía en la portada de una revista. Muchas veces no era cierto o era como un tercio de la verdad”. En una entrevista de 2021, Affleck reflexionó sobre lo grosera que fue la cobertura mediática cuando estaban juntos: “La gente era tan jodida y mala con ella: sexista, racista. Se escribía mierda sobre ella de tal manera que si la escribieran ahora, los despedirían por decir esas cosas. Ahora es como si la enaltecieran y la respetaran por el trabajo que hizo, de dónde vino, lo que logró, ¡como debería serlo!”.

La boda de Jennifer López y Ben Affleck Foto: Instagram/Jennifer López

Apenas unos días antes de que López y Affleck estuvieran por casarse en Santa Bárbara el 14 de septiembre de 2003, la pareja anunció que pospondrían su matrimonio. La intensa atención de los medios fue el motivo del aplazamiento: “Debido a la excesiva atención mediática en torno a nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha. Cuando nos encontramos pensando en contratar tres novias señuelo en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Sentimos que lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podría arruinarse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos”, comunicaron los novios.

Después de separarse a raíz de la boda cancelada, el dúo reavivó su relación, pero oficialmente la terminó en enero de 2004. Se dice en gran medida que la paranoia por el seguimiento de los medios fue un factor importante en su ruptura. “Jennifer López ha terminado su compromiso con Ben Affleck. En este momento difícil, pedimos que respeten su privacidad”, dijo el representante de ella, mientras que el de Affleck agregó: “No voy a confirmar nada sobre su vida personal. No queremos vernos arrastrados a arenas movedizas. Todo el mundo quiere una guerra. No sucede por nuestra parte”. Luego JLo dijo que a pesar de su separación, había “amor genuino” entre ella y el actor: “Pienso en cosas diferentes en diferentes momentos, quién sabe qué podría haber pasado, pero había un amor genuino allí”.

El mensaje de Jennifer López por su primer aniversario de bodas con Ben Affleck (Créditos: Instagram/jlo).

En 2020, Affleck mostró su apoyo a la carrera actoral de López y dijo que debería haber sido nominada al Oscar por su papel en Estafadoras de Wall Street: “Ella debería haber sido nominada; es la auténtica. Me mantengo en contacto con ella y la respeto mucho. ¿Qué tan maravilloso es que haya tenido su película más exitosa a los 50? Eso es jodidamente increíble”. Tras la separación de Jennifer y Alex Rodríguez en abril de 2021, la cantante comenzó a pasar tiempo con Affleck: “Son amigos. Siempre han sido amigos y se han visto a lo largo de los años”, dijo una fuente a People. Ben y Jennifer “se aman mucho el uno al otro”, declaró otro allegado. Menos de una semana después, los dos fueron vistos juntos en Montana, y fotografiados viajando en un auto cerca de un resort en Big Sky, donde Affleck tiene una casa. En julio de 2021, López publicó un carrusel de fotos en Instagram en honor a su 52 cumpleaños. Agrupadas en una mezcla de imágenes en bikini y en barco, la foto final del resumen los mostraba besándose. “Me siento muy afortunada, feliz y orgullosa de estar con él. Es una hermosa historia de amor que tiene una segunda oportunidad”, dijo ella sobre su renovado romance. La pareja se comprometió en abril de 2022, y ella compartió la noticia después de que fue fotografiada usando lo que parecía ser un anillo de compromiso. El 16 de julio se casaron en Las Vegas y JLo dijo que fue la “mejor noche de su vida” e indicó que los hijos de la pareja fueron “los mejores testigos”. Un mes después de casarse en Las Vegas, Affleck y Lopez celebraron sus nupcias con una ceremonia en Georgia frente a amigos y familiares. Sobre 2022, la cantante dijo: “Creo que es el mejor año desde que nacieron mis hijos”.

El 14 de febrero de 2023 la diva reveló en una publicación de Instagram que ella y Affleck se hicieron “tatuajes de pareja romántica”. En una foto, se podía ver a la actriz tomándose una selfie en el espejo para mostrar su nueva tinta, que se encuentra en el pecho. El tatuaje incluye un signo de infinito con una flecha, que parecen ser “Jennifer” y “Ben” escritos en cursiva. JLo también compartió una foto del tatuaje de su esposo, que tiene dos flechas cruzadas, representando la letra “J” encima de las flechas cruzadas y la letra “B” debajo. “Compromiso ♾️”, escribió la estrella de Bodas de plomo (2022) en la leyenda. “Feliz día de San Valentín mi amor”.

Jennifer López en bicicleta en Tha Hamptons, el elegante barrio de New York. Las últimas informaciones señalan que la pareja está en crisis (The Image Direct/The Grosby Group).

Desde principios de 2024, la pareja está lidiando con un conflicto matrimonial. Según los informes, Affleck y Lopez viven separados y “centrados en sus vidas separadas”. El 28 de junio pasado Ben Affleck sacó sus pertenencias de la casa compartida con Jennifer López en medio de tensiones matrimoniales. “Siempre he tenido un miedo enorme a morir o enfermarme. Sin embargo, lo que más temo es estar sola, algo que creo que temen muchos artistas. Es por eso que buscamos ser el centro de atención: para no estar solos, para que nos adoren. Somos amados, por eso la gente quiere estar cerca de nosotros. El miedo a estar sola impulsa mi vida”, dijo. JLo ¿Celebrará su cumpleaños número 55 junto a todos sus amores?