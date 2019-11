Jennifer López dice que un director le pidió que le enseñase los pechos

La actriz y cantante Jennifer López aseguró este jueves que un director de cine una vez le pidió que le enseñase los pechos alegando que iba a aparecer desnuda en una escena, aunque el encuentro se produjo fuera de los platós de rodaje.

“Un director durante las pruebas de vestuario me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película”, indicó la artista durante una mesa redonda con otras actrices organizada por la revista The Hollywood Reporter.

“Quería ver mis pechos. Y yo le dije que no estábamos en el plató”, explicó López, que no reveló el nombre del director, de la película que rodaban o del año en que ocurrieron los hechos.

“Dije que no, me defendí a mí misma. Pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Y, por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo. Así que había otra mujer en la habitación, él me dijo esto y yo dije que no”, apuntó.

Las otras actrices que acompañaron a López en la mesa redonda fueron Scarlett Johansson, Lupita Nyong’o, Awkwafina, Laura Dern y Renée Zellweger.

“Si cedes en ese momento, de repente esa persona se sale con la suya, creyendo que puede hacer lo que quiera. Pero como le marqué un límite y dije que no, él lo dejó correr y luego se disculpó. En el momento en que salí de la habitación, la diseñadora de vestuario me dijo ‘siento mucho lo que acaba de ocurrir’”, recordó la actriz, quien bromeó con que le salió la personalidad de su Bronx natal.

Tras el episodio relatado por López, Nyong’o se felicitó de que la cultura de Hollywood haya cambiado en los últimos tiempos gracias al movimiento Me Too y que ese tipo de casos se den menos a menudo.

“La diferencia ahora es que a causa de las conversaciones que están teniendo lugar en público, es más fácil llamar la atención cuando algo no es apropiado”, apuntó. EFE