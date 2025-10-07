Jennifer López y Ben Affleck se mostraron juntos públicamente en la alfombra roja de la premiere de Kiss of the Spider Woman en la ciudad de Nueva York el pasado lunes.

Fue la primera vez que la pareja coincidió ante las cámaras desde que formalizaron su divorcio en enero de este año.

La reaparición de ambos generó comentarios entre los asistentes y medios presentes, ya que marcó un nuevo capítulo en su vínculo personal y profesional.⁣

⁣

Durante el evento, López y Affleck se comportaron de manera cordial. Los fotógrafos registraron imágenes en las que ella conversa directamente con él y sonríe mientras él se acerca a su oído.⁣

⁣

En otro momento, el actor colocó la mano en la cintura de la artista para acompañarla durante el avance por la alfombra.⁣

⁣

De acuerdo con Page Six, ambos posaron para las cámaras, y sus gestos compartidos fueron interpretados como un gesto de respeto mutuo tras la separación.⁣

⁣

Para la ocasión, J.Lo optó por un vestido marrón con motivos floreados y transparencias negras, acorde al estilo de su personaje en la película, mientras que Ben Affleck eligió un traje azul marino.⁣

⁣

La participación de ambos en el proyecto no se limita al plano personal: la cantante protagoniza y es productora ejecutiva de Kiss of the Spider Woman, mientras que su exesposo figura como productor en calidad de socio de la compañía Artist Equity.⁣

⁣

La película, dirigida por Bill Condon, es una adaptación cinematográfica del musical homónimo y cuenta con la interpretación de la artista en el papel de Ingrid Luna, conocida como la Spider Woman.⁣

⁣

Affleck declaró en entrevista con Extra que López “estuvo increíble en la película”.⁣

“Desde que Jennifer se involucró en este proyecto, supe que lo entregaría todo y así fue. Trabajó de forma incansable. El público podrá observar todas sus facetas, su talento viene de haber crecido viendo musicales clásicos”, señaló.

Por su parte, en diálogo con el programa Today, López atribuyó a su exesposo la concreción del film al indicar: “Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho, siempre le voy a dar ese crédito”.

Según explicó, el apoyo financiero y organizativo de Affleck fue decisivo para la realización del proyecto, más allá de que él no impulsó la idea desde el inicio.

“Le dije queeste era el papel que nací para interpretar, y él me respondió: ‘Está bien’. Y ayudó a que sucediera”, puntualizó la artista.

La película Kiss of the Spider Woman está prevista para estrenarse en cines el 10 de octubre en cines de Estados Unidos.

⁣

⁣