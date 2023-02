La actriz Jennifer López y el actor Ben Affleck han plasmado en tinta su amor en este San Valentín.

Fue la propia artista que publicó las imágenes en la red social Instagram, con el siguiente mensaje:

«Commitment ?? Happy Valentine’s Day my love (Look for more deets on VDay coming #OnTheJLo soon…) #CommitmentIsSexy #ThisIsUsThen #ThisIsUsNow #ThisIsMeNow», escribió la artista en una serie de fotografías de los tatuajes.

El tatuaje de JLo es un infinito en el que se lee Jennifer y Ben, y lo lleva en un costado.

Mientras, que Ben tiene dos flechas y entre ellas se ven las iniciales J y B.

Se recuerda que este es el primer San Valentín que Jennifer López y Ben Affleck celebran como casados, tras su boda del pasado agosto.

La historia de amor de la pareja

A finales del 2001, el set de grabación de la película Gigli, protagonizada por Jennifer López y Ben Affleck se encendió la llama entre ambos artistas.

Su amorío estuvo lleno de comprensión y respeto, ya que los actores mostraban estar comprometidos con su relación, tanto que luego decidieron formalizar y estuvieron a punto de casarse.

La relación de estos dos se convirtió en el romance de moda, todos los reflectores apuntaban a ellos, se la pasaban juntos y el público amaba eso, pues hasta llegaron a ponerle nombre a su noviazgo: Bennifer.

De hecho, estuvieron muy cercanos a casarse, sin embargo, unos días antes de la boda anunciaron que todo se cancelaría, debido a que los medios había interferido demasiado.

JLo hizo una canción referente a las situaciones desagradables que vivían como pareja gracias a los paparazzis, llamada Jenny from de Block y allí lograron proyectar lo que estaban sintiendo al respecto.

Y es que el problema nunca fueron ellos, sino que no aguantaron la presión mediática que los seguía a todas partes, pero ahora que se casaron han demostrado que el amor siguió ahí pese a los años.

Fue en noviembre de 2002 cuando Affleck le propusó matrimonio a J Lo con un anillo de diamante rosa que costó aproximadamente 2 y medio millones de dólares.

Su boda estaba prevista para semptiembre de 2003, y solo a cuatro días antes se canceló. Incluso Jennifer y Ben pensaron en poner señuelos para despistar a los fotógrafos en el gran día.

Luego de su ruptura, ambos continuaron con sus vidas, se casaron y tuvieron hijos. Jennifer López con Marc Anthony y Ben Affleck con Jennifer Garner.

Aunque el amor genuino nunca desapareció del todo, pues Ben nunca dejó de defender y admirar a Jennifer, expresando en varias ocasiones que era una persona trabajadora. “Ella sigue siendo la persona más trabajadora que he conocido”, y también señaló sentirse muy orgulloso de ella.

A dos décadas de este terrible desenlace para ambos, pero también de mucho aprendizaje, experiencia y otras vivencias, lograron reavivar la llama que se encendió en ellos desde 2001.

Bien dicen que, donde hubo fuego, cenizas quedan y esta pareja ha sido el claro ejemplo de esa frase, pues el destino tuvo que separarlos por un largo período pero al final los volvió a unir.

Tras el rompimiento del compromiso de la cantante y actriz con Alex Rodríguez, en abril del 2021, fue cuando se le vio muy cerca de Ben Affleck. Tiempo después se confimó un nuevo comienzo entre los dos, lo que sorpendió a muchos de sus fans.

Jennifer López responde a los memes hechos a Ben Affleck en los Grammy

De acuerdo con registros judiciales obtenidos por TMZ, la pareja tramitó una licencia de matrimonio en Las Vegas, Nevada, con la fecha del sábado 16 de julio y en la que ambos firmaron con sus nombres reales.

Pese a que existe una diferencia de edad, las celebridades han demostrado tener una relación feliz y también inseparable, pues han asistido juntos a varios eventos, alfombras rojas y seguido protagonizan las portadas de algunos periódicos por sus paseos en público.

La cantante latina ha externado que se siente afortunada, feliz y orgullosa de estar con él, además de que siente que ese tiempo separados les favoreció en esta segunda oportunidad porque están más maduros.

“Ahora somos mayores, somos más inteligentes, tenemos más experiencia y estamos en diferentes lugares de nuestras vidas (…) Estamos tan felices y no queremos que nada de eso (presión mediática) vuelva a entrar en juego”.

(Con información de Infobae)