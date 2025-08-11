Jennifer Ventura se corona como la nueva Miss República Dominicana Universo

La representante de Barahona, Jennifer Ventura, se coronó la noche del domingo como la nueva Miss República Dominicana Universo.

La gala final concluyó cerca de la medianoche en el Teatro Nacional, escenario donde la joven salió vencedora al competir contra 28 beldades, por lo que ahora portará la bandera nacional en Miss Universo.

Durante el certamen, Ventura estuvo entre las favoritas del público por imponente presencia sobre el escenario.

El apasado viernes se vivió la competencia preliminar del Miss Universe República Dominicana, donde las candidatas desbordaron energía y actitud sobre la pasarela del centro comercial Sambil.

Desde el backstage, se les vio a las candidatas sonrientes, luciendo atuendos blancos y tacones dorados. Más adelante, realizaron su presentación en traje de baño del mismo color.

En la pasarela con vestidos de gala, las participantes lucieron atuendos vibrantes con brillo en colores como rojo, morado y plateado.

En el público se sentía la algarabía, y muchos tenían como favorita a la representante de Punta Cana.