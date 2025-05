Cuando Jessica Pereira llevó la conversación más allá de los animales

La comunicadora se sumó a la denuncia sobre el abandono animal en República Dominicana y lanzó una reflexión que revela cuán normalizada está la crueldad en nuestra sociedad.

Jessica Pereira no habló con filtros. Firme, clara y sin rodeos denunció el abandono, la negligencia y el maltrato animal que se vive en República Dominicana. Durante una entrevista exclusiva para el periódico HOY Digital dejó en evidencia una realidad que pocos quieren mirar: la forma en que tratamos a los animales revela lo que somos como sociedad.

“Así mismo, como usted maltrata a un animal de la calle, así mismo usted lo hace con un anciano, así mismo usted lo hace con un niño. Lo que usted le hace a un animal, lo mismo le va a hacer usted a una persona. Eso es un reflejo de lo que tú tienes en tu corazón”.

Una figura en defensa de quienes no tienen voz

Su testimonio formó parte del documental “Cuando la ley no protege: el ciclo invisible del maltrato animal en RD”, donde se exponen las condiciones críticas que viven los animales en refugios, calles y solares abandonados. Jessica Pereira no solo alzó la voz como comunicadora: también habló como madrina de cinco perros rescatados, como adoptante, como ciudadana harta de la indiferencia.

“Entiendo que es bien importante concientizar porque aquí no tenemos absolutamente nada de conocimiento del maltrato. También he visto muchas personas que quieren aportar y no saben cómo, quieren donar alimentos y no saben cómo, quieren ayudar y no saben cómo”, aseguró.

Le puede interesar: “Porque ya no les sirve”: el abandono animal que mata en silencio en República Dominicana

Un llamado que no se queda en lo emocional

Envenenar animales sigue siendo una práctica común en muchas zonas del país. A pesar de que está prohibido por ley, no hay consecuencias. La impunidad convierte el maltrato en costumbre y la falta de acción institucional en la mayoría de estos casos se transforma en complicidad.

“Hay una sanción, lo que pasa es que no se cumple. El problema es que las autoridades no le dan seguimiento porque entienden que no es un problema de prioridad en el país”, señaló.

También cuestiona los operativos políticos que simulan interés por la causa:

“Una vez me contrató un candidato a diputado para hacerle promoción a su campaña… Él fue con un grupo de personas a un sitio, escogieron tres cuatro perros para el video y más nunca pasó nada. Así como él, hay muchos habladores de corbata y de traje que hacen lo mismo”, denunció.

Jessica Pereira recuerda como esta persona le habló de compromiso, de jornadas de esterilización y de cambios que nunca fueron realizados.

“Estamos en proceso de elección, vienen candidatos y hacen jornadas con influencers no son reales y que abandonan al final de la historia”.

Crítica social que toca la cultura, la política y los medios

Durante el encuentro, la comunicadora también habló del abandono, del desconocimiento, del maltrato oculto en los techos, las azoteas, las peleas clandestinas. Pero, sobre todo, habla de una cultura que adopta animales por moda y los desecha por costumbre.

Leer también: La ley existe, pero no se cumple: Omar Fernández explica porqué el abandono animal sigue siendo un problema en República Dominicana

“Se pusieron de moda los yorkies, se pusieron de moda las pomeranias, los huskys… cuando ven la responsabilidad y los gastos que tiene el tener un animal, la gente se harta, los regala, los patea y los tira a la calle”, dijo.

Para Jessica Pereira, lo que más preocupa no es lo que se hace, sino lo que se deja pasar. Su mensaje apunta al silencio colectivo, al hábito de mirar hacia otro lado ante el dolor de los animales.

“Hay muchas cosas a las que la gente no les presta importancia y que el gobierno no les presta importancia, pero hay que hacerlo”.

Cada vez que alguien hace algo bueno por un animal, el mundo es un poquito mejor

Jessica Pereira también compartió la historia de “Negrito”, su perro adoptado en el país tras conocer el refugio Rescatados por Amor. Un caso que comenzó con un video de emergencia a medianoche y terminó en el hogar de la comunicadora.

“Estaba mordido, con parásitos, con la cabeza rota, su mamá lo había rechazado y le había mordido la cabeza… con sarna, enfermo, pero un bebecito. Cuando lo veo en estas condiciones, le digo a mi esposo: ‘Mira’ y me dice: ‘Llámalo y dile que tú lo quieres’”.

Según cuenta, al día siguiente fue con su pareja al refugio, lo adoptaron y hoy en día “Negrito” vive una vida feliz junto a la comunicadora y sus otros perros.

“Así como yo adopté, te invito a que adoptes una mascota y que le des ese rinconcito en tu casa que a ti te sobra”, finalizó.