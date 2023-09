El artista Jesús Adrián Romero dio a conocer que ha estado atravesado momentos difíciles en cuanto al tema de salud emocional, por lo que ha decidido ponerle pausa a los escenarios por lo que resta del año.

Romero, a través de un comunicado colgado en su cuenta de la red social Instagram, indicó que en estos momentos no se encontra bien.

A continuación el comunicado íntegro del cantante:

En la sala de mi casa, sobre el piano, hay una foto mía. Hace días mientras pasaba frente a ella, sin pensarlo, me dirigí a mi imagen en la foto y le dije: Todo va a estar bien… confía.

En el tema de la salud emocional, el último año ha sido difícil y debo reconocer que no estoy del todo bien. Un cúmulo de situaciones me han llevado a un periodo de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. Para ser congruente he decidido que por lo que resta del año no estaré teniendo

conciertos ni participando en eventos públicos de ninguna índole.

Hace unos días llevé a cabo en Ciudad Juárez, lo que sería el último concierto de este año. Disfruté cada momento sobre el escenario, especialmente el verlos y escucharlos cantar, me renovaron las fuerzas, gracias. Sé que los voy a extrañar, pero en este momento es más fuerte el llamado a descansar y

tomar en serio mi salud mental.

Agradezco mucho el apoyo que a través de los años nos han brindado, apoyando nuestra música y los conciertos, agradezco también la comprensión de aquellos que este año estaban planeando asistir a alguno de mis conciertos, espero nos podamos ver el próximo año.

Al atravesar por esta situación puedo confiar en que del otro lado de este valle se escucha la voz que me hará “resucitar”.

Sé que hay muchos pasando por situaciones como la mía, solo quiero decirte: “Todo va a estar bien… confía”.

Jesús Adrián Romero

-En los próximos días, los productores locales les estarán haciendo llegar la información sobre la devolución del importe de sus boletos.

