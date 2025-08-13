Jesús Castro Marte denuncia actos de vandalismo en la Vía Sacra de Higüey

El obispo Jesús Castro Marte denunció este miércoles que personas desconocidas ocasionaron destrozos con un martillo en dos de las obras de arte que adornan la Vía Sacra de la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, hecho ocurrido el pasado lunes.

«Quiero hacer un llamado a las autoridades correspondientes al más alto nivel, con relación a dos estelas que hicieron dos hoyos a través de un martillo de la Vía Sacra de las 14 estelas que componen el Bulevar de la Peregrinación de la Vía Sacra en la antesala de nuestra Basílica Catedral de Higüey. Desconocemos quiénes hicieron tal acción, perpetrada el 11/8, que socava y atenta contra el corazón y los emblemas de nuestro pueblo de profunda tradición religiosa», expresó Castro Marte.

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia exigió a las autoridades desplegar los recursos logísticos necesarios para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de ese hecho y establecer si hubo planificación, asechanza y alevosía.

«A los organismos de seguridad del Estado, hago un llamado particular: no deben limitarse a ser reactivos, sino proactivos en la anticipación y prevención de este tipo de actuación vandálica y delincuencial, que debe y tiene que ser sancionada y recibir todo el peso de la ley, de manera drástica y ejemplarizante», pronunció.

Turismo condena la acción vandálica

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, declaró que los actos vandálicos contra la obra Vía Sacra son inaceptables, y que han notificado a los organismos correspondientes para realizar las investigaciones de lugar y dar con los responsables.

«Desde el Ministerio de Turismo condenamos los actos vandálicos que causaron destrozos en dos de las Obras de Arte que adornan la Via Sacra en la Basilica La Altagracias en Higuey», escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.

Collado, además, destacó que «la Obra Via Sacra fue construida con mucho amor y devoción por MITUR para toda la población y los turistas que nos visitas con aportes del sector privado, y no toleraremos su ultraje. Agradecemos a Grupo SID, empresa que aportó las estelas artísticas que adornan la obra y que fueron vandalizadas, por su disposición nueva vez para cubrir los gastos de reparación por los daños».