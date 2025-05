Luego de un mes del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó más de 300 víctimas— entre fallecidos y heridos— los dominicanos recuerdan como el primer día cuando se despertaron aquel martes 8 de abril, con lo que sería la tragedia más impactante de la historia reciente del país.

Docenas de testimonios ha surgido desde el hecho, con sobrevivientes y familiares de personas que perecieron entre los escombros de ese centro de entretenimiento. Entre los momentos de mayor emotividad que se registraron en la ‘zona cero’ se destacan las muestras de pesar y dolor por de personalidades.

Además de políticos, cantantes, músicos, diseñadores de moda, economistas, empresarios, abogados y hasta niños, el derrumbe en Jet Set provocó que también dos personas de alto nivel en República Dominicana lloraran por primera vez en público: el presidente Luis Abinader, y el director del Centro de Operaciones de Emergencias, el general Juan Manuel Méndez.

Al llegar a la escena, repleta de familiares de las víctimas, entre llantos, el mandatario llegó e inmediatamente hizo contacto con los dolientes de los fallecidos y heridos. Más adelante, al ser abordado por la prensa, dijo que lo ocurrido marcaría para siempre al país.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, compartió los desafíos emocionales y físicos que enfrentó durante las labores de rescate tras la tragedia.

Méndez calificó el operativo como «agobiante», y reveló cómo las intensas horas de trabajo afectaron su salud, especialmente debido a su condición de diabetes. «Durar muchas horas de pie me afectó mucho; no utilicé un baño en todo el tiempo», precisó.

Además, Méndez expresó que, aunque no suele exteriorizar sus emociones durante los operativos, esta tragedia lo ha sobrecogido profundamente. «En los sentimientos nadie manda. Cada vez que yo hago un operativo, no me ven llorar, pero situaciones como esta te abruman.

Este jueves, lo que una vez fue la discoteca, está envuelta en silencio, recuerdos y dolor. Retrata la magnitud de la pérdida y la indignación colectiva que ha dejado el colapso del techo del centro nocturno, tanto en la República Dominicana como a nivel internacional.