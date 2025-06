Jet Set: a dos meses de la tragedia, así han recordado a las víctimas

Hace dos meses, cientos de personas cantaban y bailaban al ritmo de Rubby Pérez, compartían, reían y creaban recuerdos, sin imaginar que en cuestión de segundos el techo de la discoteca Jet Set colapsaría sobre sus cabezas. Una noche que prometía fiesta se convirtió en pesadilla, enlutando al país.

“De color de rosa, veo la vida hermosa, y del amor estoy… enamorado”, entonaban al unísono los asistentes, siguiendo la voz del icónico merenguero apodado “La voz más alta del merengue”. De repente, una arenilla comenzó a caer del techo… y en segundos, el desastre.

234 almas quedaron atrapadas entre escombros. Han pasado 61 días, y solo quedan los recuerdos.

Mural improvisado

Ruinas del Jet Set/ Foto Lency Alcántara

A pocos días del siniestro, ciudadanos levantaron un mural improvisado: flores, velones y fotos de quienes perdieron la vida. Un homenaje que decía “no los olvidamos”. Esta mañana, sin embargo, ese espacio simbólico fue destruido por un accidente automovilístico.

Memorias compartidas

Desde la cuenta oficial de Rubby Pérez, sus manejadores han compartido momentos de su carrera: videos de sus shows, su faceta actoral en Venezuela con la novela Amor de Hembra (1990), y recuerdos de su formación junto a Wilfrido Vargas.

Zulinka Pérez, su hija y también corista de su orquesta, ha publicado varias dedicatorias. Al cumplirse un mes de la tragedia, escribió:

“No imaginas cuánto te extraño, mi loco, aunque sé que te fuiste bien convencido de lo mucho que te amaba, porque te lo demostré en este trayecto que llamamos vida. Te lo demostré, y eso me da paz. Tanta paz que puedo dormir tranquila, y aunque tu ausencia me duele, no me atormenta”.

Massiel Javier Dotel, esposa del expelotero Octavio Dotel, también ha compartido públicamente el dolor por su ausencia.

Misas por los caídos

Melba Segura y Eduardo Estrella recordaron hijos Alexandra Grullón y Eduardo Guarionex Estrella, víctimas de la tragedia del Jet Set. Foto: HOY/ José de León

Cánticos como “Paz en la tormenta” y “Tú estás aquí” resonaron en la Catedral Primada de América, en una solemne misa encabezada por Melba Segura viuda Grullón y Eduardo Estrella, en memoria de sus hijos Alexandra Grullón y Eduardo Guarionex Estrella.

Otra eucaristía fue celebrada en la Zona Cero. El padre Marino Alcántara ofreció palabras de consuelo:

Misa en honor a las víctimas del Jet Set. Foto/elieser Tapia

“Las vidas que pasaron a otra dimensión no están solas, porque Dios es el padre de amor que abre sus brazos para recibir a cada uno de sus hijos; todos fueron hechos a su imagen y semejanza.”

“El sufrimiento de este pueblo dominicano lo ponemos en manos de Dios”, dijo el padre.

La música como refugio

Apenas dos días después del colapso, las calles resonaban con la música de Rubby Pérez. Su voz sigue viva, no solo en los parlantes, sino en los corazones.

En ese mes, Rubby Pérez encabezó el top de Spotify y sus videos se volvieron tendencia en YouTube.

Homenaje internacional

El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) rindió un homenaje en la Zona Cero. Colocaron flores y velas en memoria de las víctimas. El acto fue encabezado por el presidente del organismo, Carlos Hernández, junto a representantes de varios países de la región.

